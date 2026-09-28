Okolice Uciekała przed policją, jazdę zakończyła na płocie. Była pijana Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka

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W sobotę, około godziny 10.20, policjanci z Wyszkowa otrzymali zgłoszenie, dotyczące kierującej Fiatem, która mogła znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce pojechali funkcjonariusze ruchu drogowego.

Policjanci szybko namierzyli wskazany pojazd na jednej z ulic.

Najpierw w inne auto, potem w płot

Mundurowi podjęli próbę zatrzymania kierującej, ta jednak zlekceważyła wydawane sygnały. Jak przekazali, zamiast się zatrzymać, gwałtownie przyspieszyła, uciekając w kierunku Porządzia.

"Podczas ucieczki kobieta popełniała kolejne wykroczenia, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W Leszczydole Nowinach doprowadziła do kolizji, uderzając w tył poprzedzającego ją Mercedesa. Mimo zdarzenia nie przerwała jazdy i kontynuowała ucieczkę" - opisała podkom. Wioleta Szymanik z komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Brawurowa jazda 25-latki zakończyła się na łuku drogi w Porządziu. Kobieta straciła panowanie nad samochodem, zjechała z jedni i uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie w znajdujące się tam drewnanie palety.

Kierująca uderzyła w ogrodzenie Źródło zdjęcia: KPP Wyszków

Trafiła do szpitala

Policjanci udzielili kobiecie pomocy przedmedycznej. Następnie została przekazana ratownikom medycznym i z uwagi na odniesione obrażenia przewieziona do szpitala.

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Okazało się, że za kierownicą Fiata siedziała 25‑letnia mieszkanka powiatu wołomińskiego. Jak poinformowała policja, od kobiety wyczuwalna była silna woń alkoholu. "Wstępne badanie alkomatem wykazało, że znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Z uwagi na obrażenia pobrano jej krew do dalszych badań" - wyjaśniła Szymanik.

W samochodzie kobieta przewoziła również psa. Zwierzę, wraz z pojazdem, zostało przekazane wskazanej osobie.

Została bez prawa jazdy

Jak poinformowali policjanci, 25‑latka straciła już prawo jazdy.

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Kobieta musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia na drodze grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka kara finansowa oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.