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Okolice

Uciekała przed policją, jazdę zakończyła na płocie. Była pijana

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Kierująca uderzyła w ogrodzenie
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka
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Dopiero po pościgu udało się zatrzymać 25-letnia kierująca. Kobieta nie przestała uciekać, mimo zderzenia z innym autem. Finalnie jazdę zakończyła na płocie. Trafiła do szpitala. Jak przekazali policjanci, wstępne badanie wykazało, że była nietrzeźwa. Straciła już prawo jazdy.

W sobotę, około godziny 10.20, policjanci z Wyszkowa otrzymali zgłoszenie, dotyczące kierującej Fiatem, która mogła znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce pojechali funkcjonariusze ruchu drogowego.

Policjanci szybko namierzyli wskazany pojazd na jednej z ulic.

Najpierw w inne auto, potem w płot

Mundurowi podjęli próbę zatrzymania kierującej, ta jednak zlekceważyła wydawane sygnały. Jak przekazali, zamiast się zatrzymać, gwałtownie przyspieszyła, uciekając w kierunku Porządzia.

"Podczas ucieczki kobieta popełniała kolejne wykroczenia, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W Leszczydole Nowinach doprowadziła do kolizji, uderzając w tył poprzedzającego ją Mercedesa. Mimo zdarzenia nie przerwała jazdy i kontynuowała ucieczkę" - opisała podkom. Wioleta Szymanik z komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Brawurowa jazda 25-latki zakończyła się na łuku drogi w Porządziu. Kobieta straciła panowanie nad samochodem, zjechała z jedni i uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie w znajdujące się tam drewnanie palety.

Kierująca uderzyła w ogrodzenie
Kierująca uderzyła w ogrodzenie
Źródło zdjęcia: KPP Wyszków

Trafiła do szpitala

Policjanci udzielili kobiecie pomocy przedmedycznej. Następnie została przekazana ratownikom medycznym i z uwagi na odniesione obrażenia przewieziona do szpitala.

Okazało się, że za kierownicą Fiata siedziała 25‑letnia mieszkanka powiatu wołomińskiego. Jak poinformowała policja, od kobiety wyczuwalna była silna woń alkoholu. "Wstępne badanie alkomatem wykazało, że znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Z uwagi na obrażenia pobrano jej krew do dalszych badań" - wyjaśniła Szymanik.

W samochodzie kobieta przewoziła również psa. Zwierzę, wraz z pojazdem, zostało przekazane wskazanej osobie.

Została bez prawa jazdy

Jak poinformowali policjanci, 25‑latka straciła już prawo jazdy.

Kobieta musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia na drodze grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka kara finansowa oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PościgiAlkoholPolicja
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