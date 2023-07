"Zaskakujący był nie tylko ich wiek, ale też ilość towaru". Próbowały wyjść z koszem słodyczy, sushi i kabanosów

Apelujemy do rodziców, aby zwracali uwagę na to, gdzie i jak spędzają czas ich dzieci. Warto porozmawiać z nimi o poszanowaniu czyjejś własności, aby uniknąć możliwych konsekwencji prawnych. W trosce o dobro i bezpieczeństwo młodzieży apelujemy o właściwą i szybką reakcję na niepokojące sygnały dotyczące zachowań, które prowadzą do demoralizacji i przestępczości nieletnich. Wiele spraw, które z pozoru - zwłaszcza dla młodego człowieka - wydają się błahe, trafiają na drogę sądową.