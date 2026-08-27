Brutalne pobicie na placu zabaw
Do zdarzenia doszło 17 sierpnia na placu zabaw w Wyszkowie. Tam zaatakowany został mężczyzna. Napastnicy bili go oraz kopali po głowie i całym ciele, a także ciągnęli po ziemi. Miał połamane żebra i liczne stłuczenia.
W tej sprawie policjanci zatrzymali Jakuba K., Marcina Z. i Adriana A. Jak przekazała prokuratura, pobili oni pokrzywdzonego publicznie i bez powodu, "okazując rażące lekceważenie porządku prawnego". Usłyszeli zarzuty dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu.
Areszt i dwa dozory
Wobec Marcina Z. i Adriana A. zastosowano dozory policyjne, połączone z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i współpodejrzanymi oraz zakazem zbliżania na odległość mniejszą niż 100 metrów.
Do aresztu, na trzy miesiące, trafił Jakub K. On ma też zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Po zatrzymaniu w sprawie pobicia policjanci znaleźli bowiem u niego 10 kilogramów klefedronu oraz 6,88 grama konopi indyjskich.