Okolice Brutalne pobicie na placu zabaw Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policjanci zlikwidowali linię produkcyjną narkotyków (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło 17 sierpnia na placu zabaw w Wyszkowie. Tam zaatakowany został mężczyzna. Napastnicy bili go oraz kopali po głowie i całym ciele, a także ciągnęli po ziemi. Miał połamane żebra i liczne stłuczenia.

W tej sprawie policjanci zatrzymali Jakuba K., Marcina Z. i Adriana A. Jak przekazała prokuratura, pobili oni pokrzywdzonego publicznie i bez powodu, "okazując rażące lekceważenie porządku prawnego". Usłyszeli zarzuty dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

Areszt i dwa dozory

Wobec Marcina Z. i Adriana A. zastosowano dozory policyjne, połączone z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i współpodejrzanymi oraz zakazem zbliżania na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Do aresztu, na trzy miesiące, trafił Jakub K. On ma też zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Po zatrzymaniu w sprawie pobicia policjanci znaleźli bowiem u niego 10 kilogramów klefedronu oraz 6,88 grama konopi indyjskich.