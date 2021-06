Pijane jechały po alkohol, uderzyły w ogrodzenie i uszkodziły trzy auta. Na widok radiowozu próbowały uciekać

Najpierw wjechały w ogrodzenie i uszkodziły trzy zaparkowane samochody. Później próbowały wypchnąć zawieszone na siatce auto, jednak na widok policyjnego radiowozu uciekły do lasu. Po krótkim pościgu trzy młode kobiety zostały zatrzymane. - Pijane pojechały po alkohol na stację paliw, imprezowy weekend zakończyły w areszcie - podaje wyszkowska policja.

Do zdarzenia doszło w weekend na drodze serwisowej trasy S8 w miejscowości Gaj (gmina Zabrodzie). Dyżurny wyszkowskich policjantów tuż przed godziną 6 otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnie nietrzeźwej kierującej, która straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w ogrodzenie stacji paliw. W wyniku zdarzenia rozerwana została siatka i uszkodzone zaparkowane na parkingu trzy inne samochody. Na miejsce przyjechali wyszkowscy policjanci.

- W trakcie dojazdu na miejscu mundurowi zauważyli trzy młode kobiety, które na widok policyjnego radiowozu rozbiegły się w różnych kierunkach po lesie. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg za uciekinierkami i po chwili je zatrzymali. Okazały się, że to mieszkanki powiatu wyszkowskiego i wołomińskiego w wieku od 21 do 28 lat. Żadna z nich nie przyznawała się do kierowania oplem i wszystkie były pod wpływem alkoholu - relacjonuje rzecznik wyszkowskiej policji Damian Wroczyński.