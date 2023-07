Miał do odsiadki trzy lata, był poszukiwany. Wpadł przez picie piwa na dworcu

25-letni mieszkaniec Tłuszcza (Mazowieckie) był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności przez wołomiński sąd. "Wpadł w ręce mundurowych, ponieważ pił piwo w miejscu publicznym. Najbliższe trzy lata spędzi w więzieniu" - przekazał komisarz Damian Wroczyński z policji Wyszkowie, gdzie zatrzymano poszukiwanego.

We wtorek policjanci wydziału prewencji patrolowali ulicę Okrzei w Wyszkowie. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który w rejonie dworca PKP i PKS pił piwo. Mundurowi postanowili go wylegitymować.

"Poszukiwany za przestępstwo rozboju

"Okazał się nim być 25-latek z Tłuszcza. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności m.in. za przestępstwo rozboju" - przekazał w komunikacie komisarz Wroczyński.

Policjanci zatrzymali 25-latka i przewieźli go do policyjnej celi, z której zostanie odkonwojowany do zakładu karnego. Policjant zapewnił, że mężczyzna spędzi tam najbliższe trzy lata i "odbędzie zasądzoną karę".