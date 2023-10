Nielegalne automaty w salonie gier

Siedem nielegalnych automatów do gier hazardowych oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci z Wyszkowa i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli w jednym salonie gier.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją w Wyszkowie wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie we wtorek, 3 października skontrolowali salon gier. Ich wizyta skończyła się zabezpieczeniem siedmiu automatów do gier hazardowych.