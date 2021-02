Samochodem po zamarzniętej rzece, obok bawiły się dzieci

Odjechał przed przybyciem policji

"Strach pomyśleć, co by mogło się stać..."

Policjanci podkreślili, że wchodzenie na zamarzniętą rzekę lub jezioro to niebezpieczeństwo, które w każdej chwili może doprowadzić do tragedii. "Strach pomyśleć, co by mogło się stać, gdyby lód pękł pod ciężarem samochodu albo przebywających na nim osób" - podsumowali sytuację.