Ciężarówka przepchnęła auto przez rondo. Nagranie

Do zdarzenia doszło w środę rano. Jak poinformowała podkomisarz Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, 45‑letni kierujący ciężarowym volvo, podczas zmiany pasa ruchu, nie zachował ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa 44‑letniemu kierowcy renault.

- W wyniku nieprawidłowego manewru doszło do zderzenia pojazdów. Siła uderzenia była tak duża, że osobówka została przepchnięta przez rondo w kierunku ulicy Kościuszki - opisała policjantka.

Nikomu nic się nie stało. Obaj kierujący byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem. - To zdarzenie przypomina, jak ważna jest ostrożność podczas zmiany pasa ruchu. Chwila nieuwagi może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji - podkreśla podkomisarz Szymanik.