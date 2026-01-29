Ciężarówka przepchnęła auto przez rondo. Nagranie

Do zdarzenia doszło w środę rano. Jak poinformowała podkomisarz Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, 45‑letni kierujący ciężarowym volvo, podczas zmiany pasa ruchu, nie zachował ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa 44‑letniemu kierowcy renault.
- W wyniku nieprawidłowego manewru doszło do zderzenia pojazdów. Siła uderzenia była tak duża, że osobówka została przepchnięta przez rondo w kierunku ulicy Kościuszki - opisała policjantka.
Nikomu nic się nie stało. Obaj kierujący byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem. - To zdarzenie przypomina, jak ważna jest ostrożność podczas zmiany pasa ruchu. Chwila nieuwagi może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji - podkreśla podkomisarz Szymanik.
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Wyszków