Zgłosiła kradzież auta, by chronić partnera

Audi w polu rzepaku
Pytają o adres, "bezczelnie okłamują". Nawet 60 procent fałszywych zgłoszeń na numer 999
Źródło wideo: Paula Przetakowska | Fakty w Południe
Źródło zdj. gł.: KPP w Ciechanowie
Zgłosiła kradzież samochodu, by chronić partnera. Wszystko się wydało. Teraz jemu grozi 10 lat więzienia, a jej do ośmiu.

W sobotę nad ranem policjanci z wyszkowskiej komendy otrzymali zgłoszenie od 38‑letniej mieszkanki powiatu wyszkowskiego o kradzieży należącego do niej Audi. Kobieta twierdziła, że auto został skradzione w nocy z jej posesji.

Policjanci, analizując zgłoszenie, powiązali je z innym zdarzeniem, do którego doszło kilka godzin wcześniej na terenie powiatu ciechanowskiego.

"Tamtejsi funkcjonariusze otrzymali informację o usiłowaniu kradzieży paliwa z samochodów ciężarowych. Według relacji pokrzywdzonego sprawca poruszał się właśnie Audi, które następnie porzucił w polu rzepaku. Uciekł pieszo, gdy został spłoszony przez właściciela posesji" - poinformowały podkom. Wioleta Szymanik z wyszkowskiej policji i asp. Magda Sakowska z policji w Ciechanowie.

Porzucone Audi w polu rzepaku
Szereg zarzutów

Znaleziony pojazd oraz zebrane informacje pozwoliły policjantom odtworzyć rzeczywisty przebieg zdarzeń. Ustalili, że Audi kierował 40‑letni partner kobiety zgłaszającej rzekomą kradzież.

"Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności za próbę kradzieży paliwa, nakłonił 38‑latkę do złożenia fałszywego zawiadomienia. Przyznał się również do kierowania pojazdem pomimo braku uprawnień" - przekazały policjantki.

40-latek został zatrzymany. Ciechanowscy policjanci ustalili także, że ma on na koncie znacznie więcej przestępstw. Usłyszał łącznie dziewięć zarzutów kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz składania fałszywych zeznań. Przyznał się. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

38‑latka, która zgłosiła fikcyjną kradzież Audi, odpowie za zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie oraz składanie fałszywych zeznań. Grozi jej kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Magdalena Gruszczyńska
