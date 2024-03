Jeden "źle się poczuł", drugi jechał "od prawej do lewej". Kluczyki zabrali im świadkowie

Do pierwszego zatrzymania doszło w ostatnią środę. Policjanci otrzymali informację od jednego z mieszkańców Wyszkowa o tym, że uniemożliwił on dalszą jazdę pijanemu kierującemu, który zatrzymał się pojazdem marki Toyota na ulicy Jana Matejki, bo "źle się poczuł". - Czujny świadek, po tym, jak wyczuł od niego woń alkoholu, natychmiast zabrał mężczyźnie kluczyki od auta i wezwał policję. Interweniujący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 31-letni mieszkaniec gminy Wyszków, wsiadł za kierownicę swojego samochodu tuż po tym, jak spożył alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało, iż mężczyzna ma w organizmie niespełna 0,5 promila alkoholu - poinformowała młodsza aspirant Wioleta Szymanik z wyszkowskiej policji.

Co więcej, po sprawdzeniu w policyjnych systemach, okazało się, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz mężczyźnie może grozić kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jechał "od prawej do lewej"

Do drugiego podobnego zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek. Po godzinie 18 dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o ujęciu pijanego kierującego w miejscowości Nużewo. Na miejsce zostali skierowani policjanci ciechanowskiej drogówki. - Świadka zaniepokoił styl jazdy kierującego toyotą, który jechał "od prawej do lewej", po czym prawie wjechał do rowu. Zgłaszający zatrzymał mężczyznę, zabrał mu kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę. Następnie poinformował policję i pozostał z kierującym do momentu przyjazdu funkcjonariuszy - podała aspirant Magda Zarembska, rzeczniczka policji w Ciechanowie. I dodała: - Za kierownicą toyoty siedział 47-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Przypuszczenia zgłaszającego szybko okazały się słuszne. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem wykazało w organizmie 47-latka prawie dwa promile alkoholu.