Wyszków. "Chciał kopnąć busa, stracił równowagę i wpadł pod samochód"

Do niebezpiecznego i wypadku drogowego z udziałem pieszego i samochodu osobowego doszło w minionym tygodniu w Wyszkowie na ul. Pułtuskiej.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 33-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego, znajdując się na wjeździe do myjni samochodowej chciał kopnąć w nadwozie busa, który włączał się do ruchu. 33-latek stracił równowagę i upadł wprost pod jadące w stronę Pułtuska audi - przekazał kom. Damian Wroczyński, rzecznik policji w Wyszkowie. I dodał: - Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w organizmie pieszego ponad dwa promile alkoholu. Mieszkaniec powiatu wyszkowskiego z obrażeniami został przewieziony do szpitala. 33-latek może mówić o dużym szczęściu bo jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.