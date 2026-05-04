Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na S8 Klaudia Kamieniarz |

Zderzenie z udziałem motocyklisty na S8 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Pojazdy zderzyły się około godziny 8 na odcinku drogi ekspresowej między miejscowościami Janki i Opacz.

- Motocyklista jechał środkowym pasem ruchu od strony Wolicy w kierunku ulicy Sokołowskiej. 51-letni kierujący samochodem osobowym marki Skoda nie ustąpił mu pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu z lewego na środkowy - poinformowała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak dodała, 42-letni motocyklista został ranny i trafił do szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi.

Wypadek motocyklisty na trasie S8 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Na miejscu pracowały pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja i służba drogowa. Jak ostrzegała początkowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeden pas ruchu w kierunku Warszawy był zablokowany.

Nasz reporter Mateusz Mżyk relacjonował, że około godziny 9 ruch odbywa się normalnie, a pojazdy uczestniczące w zdarzeniu oraz auta służb znajdują się na pasie awaryjnym.

