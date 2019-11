Wyrok za śmiertelne potrącenie rodziny na rowerach. "Nie ma takiej kary, która zwróci życie ofiarom"

Kamilowi B. groziło od pół roku do ośmiu lat więzienia. Sąd uznał, że oskarżony nie zasługuje by karać go aż tak surowo. Sędzia Agnieszka Bus-Masłosz zdecydowała, że odpowiednią karą będą cztery lata więzienia oraz dziesięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.

- Sad wziął pod uwagę, że to Kamil B. Jaki pierwszy udzielał pomocy pokrzywdzonym oraz to, jaką ma opinię. - Nie został odrzucony przez społeczeństwo, co pokazuje, że tego nie chciał. Będzie ponosił tego konsekwencje do końca życia - mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia. - Nie ma takiej kary, która zwróci życie ofiarom, ale sąd zwrócił uwagę , jak oskarżony zachowywał się przed i po wypadku. Jako okoliczności obciążające sąd wziął pod uwagę, ze był strażakiem ochotnikiem i powinien wiedzieć, do jakich skutków prowadzi przekraczanie prędkości - podkreśliła sędzia.