Trzecia ofiara wypadku w Łomiankach. W nocy zmarł 20-latek
Nie żyje trzecia osoba, która została poszkodowana w wypadku w Łomiankach. Informację tę potwierdził nam rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.
Zderzenie sześciu aut w Łomiankach
Do wypadku w niedzielę, 12 kwietnia, na drodze krajowej numer 7 na wysokości skrzyżowania z ulicami Brukowej i Kolejowej w Łomiankach.
"W zdarzeniu brało udział 6 pojazdów. W wyniku zderzenia samochodów marki Audi i Toyota, poruszających się w kierunku Warszawy, pojazd marki Toyota dachował na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do uszkodzenia kolejnych czterech pojazdów (Audi, BMW, Toyota oraz Honda)" - opisała w komunikacie na profilu stołeczna policja.
Na miejscu zginęły dwie osoby
Zginęło dwoje nastoletnich pasażerów Toyoty, a jej kierowca został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kierowca i pasażer Audi uciekli. Funkcjonariusze od niedzielnego wieczoru szukali kierowcy, który może mieć związek z tragicznym wypadkiem.
Zatrzymani zostali dwaj mężczyźni - 44-letni Patryk R. i 33-letni Piotr B. Zostali oni tymczasowo aresztowani.
- Kierujący Audi Patryk R. jechał bardzo szybko w kierunku Warszawy trasą S7. W Łomiankach, na wiadukcie, wymijał samochody jadące przed nim. W pewnym momencie zahaczył tylnym nadkolem o wymijany samochód marki Toyota, którym podróżowały osoby wracające z pikniku. Doszło do wybicia tego samochodu, który przemieścił się nad barierkami, przeturlał się na drugim pasie, zderzając się z czteroma innymi pojazdami - opisywał prokurator Piotr Antonii Skiba.
Wypili litr wódki i kilka piw
Prokuratura ustaliła, że kierowca Audi i jego pasażer pili alkohol przed ruszeniem w drogę. Była mowa o litrze wódki i kilku piwach. Gdy zostali zatrzymani - dziewięć godzin po tragicznym zdarzeniu - wciąż byli pod wpływem alkoholu.
Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Jeden z 2023 roku (pięcioletni) wydany przez Sąd Rejonowy Warszawa Żoliborz, który skazał mężczyznę za jazdę pod wpływem alkoholu.
Drugi, też pięcioletni, orzeczono w 2026 roku, kiedy Patryka R. skazano za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Patryk R. usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą spowodowania wypadku śmiertelnego w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu, połączonego z ucieczką i nieudzieleniem pomocy pokrzywdzonym oraz naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów, a także posiadania środków odurzających. Grozi mu do 20 lat więzienia.
Piotrowi B. zarzucono, że nie udzielił pomocy poszkodowanym, za co może trafić na trzy lata za kratki. Obaj zostali aresztowani.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Miejski Reporter