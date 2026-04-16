Trzecia ofiara wypadku w Łomiankach. W nocy zmarł 20-latek Alicja Glinianowicz

Nie żyje trzecia osoba, która została poszkodowana w wypadku w Łomiankach. Informację tę potwierdził nam rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Zderzenie sześciu aut w Łomiankach

Do wypadku w niedzielę, 12 kwietnia, na drodze krajowej numer 7 na wysokości skrzyżowania z ulicami Brukowej i Kolejowej w Łomiankach.

"W zdarzeniu brało udział 6 pojazdów. W wyniku zderzenia samochodów marki Audi i Toyota, poruszających się w kierunku Warszawy, pojazd marki Toyota dachował na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do uszkodzenia kolejnych czterech pojazdów (Audi, BMW, Toyota oraz Honda)" - opisała w komunikacie na profilu stołeczna policja.

Na miejscu zginęły dwie osoby

Zginęło dwoje nastoletnich pasażerów Toyoty, a jej kierowca został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kierowca i pasażer Audi uciekli. Funkcjonariusze od niedzielnego wieczoru szukali kierowcy, który może mieć związek z tragicznym wypadkiem.

Zatrzymani zostali dwaj mężczyźni - 44-letni Patryk R. i 33-letni Piotr B. Zostali oni tymczasowo aresztowani.

- Kierujący Audi Patryk R. jechał bardzo szybko w kierunku Warszawy trasą S7. W Łomiankach, na wiadukcie, wymijał samochody jadące przed nim. W pewnym momencie zahaczył tylnym nadkolem o wymijany samochód marki Toyota, którym podróżowały osoby wracające z pikniku. Doszło do wybicia tego samochodu, który przemieścił się nad barierkami, przeturlał się na drugim pasie, zderzając się z czteroma innymi pojazdami - opisywał prokurator Piotr Antonii Skiba.

Wypili litr wódki i kilka piw

Prokuratura ustaliła, że kierowca Audi i jego pasażer pili alkohol przed ruszeniem w drogę. Była mowa o litrze wódki i kilku piwach. Gdy zostali zatrzymani - dziewięć godzin po tragicznym zdarzeniu - wciąż byli pod wpływem alkoholu.

Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Jeden z 2023 roku (pięcioletni) wydany przez Sąd Rejonowy Warszawa Żoliborz, który skazał mężczyznę za jazdę pod wpływem alkoholu.

Drugi, też pięcioletni, orzeczono w 2026 roku, kiedy Patryka R. skazano za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Kierowcy grozi do 20 lat więzienia

Patryk R. usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą spowodowania wypadku śmiertelnego w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu, połączonego z ucieczką i nieudzieleniem pomocy pokrzywdzonym oraz naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów, a także posiadania środków odurzających. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Piotrowi B. zarzucono, że nie udzielił pomocy poszkodowanym, za co może trafić na trzy lata za kratki. Obaj zostali aresztowani.