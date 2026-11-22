Dwa auta zderzyły się na skrzyżowaniu. Lądował śmigłowiec ratowniczy
Do poważnego w skutkach wypadku doszło po godzinie 14 na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Jagiellońskiej w Legionowie.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Chryslerem, który jechał ulicą Warszawską w kierunku Warszawy, nie dostosował się do sygnalizacji świetnej i uderzył w Hyundaia. Pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby. Wszyscy zostali zabrani do szpitala. Kierowcę Chryslera zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Policjant ostrzegł, że jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Funkcjonariusze pracujący na miejscu, kierują kierowców na objazdy.
Źródło: tvnwarszawa.pl
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