Okolice Dwa auta zderzyły się na skrzyżowaniu. Lądował śmigłowiec ratowniczy Oprac. Dariusz Gałązka |

W miejscu wypadku lądował śmigłowiec LPR Źródło wideo: Gazeta Powiatowa Źródło zdj. gł.: Gazeta Powiatowa

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Do poważnego w skutkach wypadku doszło po godzinie 14 na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Jagiellońskiej w Legionowie.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Chryslerem, który jechał ulicą Warszawską w kierunku Warszawy, nie dostosował się do sygnalizacji świetnej i uderzył w Hyundaia. Pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby. Wszyscy zostali zabrani do szpitala. Kierowcę Chryslera zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Wypadek w Legionowie Źródło zdjęcia: Gazeta Powiatowa

Policjant ostrzegł, że jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Funkcjonariusze pracujący na miejscu, kierują kierowców na objazdy.

Wypadek w Legionowie Źródło zdjęcia: Gazeta Powiatowa