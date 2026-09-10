Mazowieckie Lokomotywa i dwa wagony do kasacji. PKP PLK o wznowieniu ruchu po wypadku Oprac. Katarzyna Kędra |

PKP PLK o podnoszeniu uszkodzonej lokomotywy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Kiełczyński stwierdził, że obecnie trwają przygotowania do podniesienia lokomotywy, zajmie się tym dźwig kołowy, który przełoży ją na pobliskie pole. - I tam będzie ta lokomotywa kasowana. Następnie zabierzemy się za kolejny wagon, który jest przy torze numer jeden - doprecyzował. Dodał jednak, że będzie można go usunąć, gdy policja skończy swoje działania. Rano odbywało się jeszcze skanowanie składu przez skanery policyjne, które mają odtworzyć, jak te wagony były ustawione po wypadku. - Policja jeszcze tych czynności nie zakończyła z uwagi na opady deszczu - powiedział dyrektor przed godziną 9.

Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim Źródło zdjęcia: TVN24

Naprawiają tory. Kiedy pojadą tędy pociągi?

Wyjaśnił, że policja nie musi wykonywać szczegółowych pomiarów, ale na podstawie skanów 3D będzie mogła "wiernie odtworzyć, jak skład w terenie znajdował się, gdzie znajdowały się poszczególne elementy wagonu, samochodu po zdarzeniu, w ramach procesu postępowania wyjaśniającego tego zdarzenia".

Kiełczyński podał, jak wygląda obecny etap prac nad przywróceniem ruchu w tym miejscu. - Przystąpiliśmy do naprawy toru numer 1. Ekipy w tej chwili rozkręcają tor, tną szyny i nastąpi wyciąganie tych elementów uszkodzonych i zabudowa nowych podkładów i nowych szyn - wymienił.

Dyrektor wskazał, że z informacji od przewoźnika wynika, że lokomotywa i pierwsze dwa wagony będą "skasowane". Nie wiadomo jednak, czy odbędzie się to na miejscu. Kiedy odcinek zostanie udrożniony? - Jeżeli wszystko pójdzie dobrze i pogoda nie będzie nam nadmiernie przeszkadzać, to planujemy w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych jutro, czyli w piątek lub w sobotę nad ranem pojechać po jednym torze - zapowiedział Kiełczyński. Dodał, że pełne udrożnienie może nastąpić w poniedziałek lub wtorek.

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Pociąg wypadek - Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: Karolina Koszela Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Bilans poszkodowanych. Nowe informacje policji

Oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinspektor Katarzyna Kucharska powiedziała z kolei na czwartkowym briefingu, że w środę policja podawała informację o ośmiu osobach, które trafiły do szpitala. - W tej chwili stan ten troszkę uległ zmianie, ponieważ okazało się, że łącznie do szpitala trafiło 10 osób, z tym, że dwie osoby zaraz po opatrzeniu zostały zwolnione - doprecyzowała policjantka.

Służby podawały też w środę informację o czterech poważnie rannych osobach. - Jedna z tych osób, czyli 39-letnia kobieta z okolic Lublina, zmarła. To jest jedyna ofiara śmiertelna - podkreśliła podinspektor Kucharska, dementując informacje o rzekomych dwóch zmarłych w wyniku wypadku osobach. Dodała, że wciąż w szpitalach: w Opocznie, Kielcach i Radomiu przebywają ciężko ranne osoby. - Najpoważniej ranni wydaje się, że są maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego.

Jak podała policjantka, ciężarówką kierował mężczyzna w wieku 52 lat. Maszynista to 41-latek. Policjanci cały czas pracują na miejscu i byli tu również w nocy. Trwa skanowanie całego terenu i pociągu. Dołączyli do nich funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Gdy uda się postawić przewróconą lokomotywę, policjanci wejdą do jej środka. Dokonają oględzin i dostaną się do bagaży podróżnych. Te trafią do komendy w Przysusze, gdzie właściciele będą mogli zgłaszać się po nie od piątku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Prokuratura o przebiegu katastrofy MAZOWIECKIE

Wypadek i śedztwo prokuratury

W środę w miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Intercity "Koziołek", jadący z Lublina do Szczecina. Wcześniej zderzył się z autem ciężarowym. Pociągiem według szacunków prokuratury podróżowało około 114 osób.

Decyzją prokuratora okręgowego w Radomiu śledztwo prowadzone będzie na szczeblu tej prokuratury. Postępowanie toczyć się będzie w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i kolejowej, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, której następstwem jest śmierć człowieka, tj. czynu z art. 173 par. 2 i 4 Kodeksu karnego.