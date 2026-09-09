Okolice Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Są ranni Katarzyna Kędra |

Pod Przysuchą wykoleił się pociąg Intercity Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X.com/@PKP_PLK_SA

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Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity potwierdził, że doszło do wypadku. - Na ten moment mogę potwierdzić jedynie, że doszło do wypadku na wysokości miejscowości Sokolnik z udziałem pociągu "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin Główny, na odcinku Radom Główny - Poznań Główny - przekazał.

"Pociąg, zestawiony z lokomotywy EP09 i sześciu wagonów, uderzył w samochód ciężarowy znajdujący się na przejeździe kolejowym. W wyniku zdarzenia doszło do wykolejenia i przewrócenia części składu" - podało w późniejszym komunikacie Intercity. "Pociągiem podróżowało około 120 osób. Według informacji przekazanych przez służby 20 osób zostało poszkodowanych, w tym cztery ciężko" - doprecyzowano. Według policji, wśród najciężej rannych są maszynista pociągu i kierowca ciężarówki.

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Pociąg wypadek - Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: Karolina Koszela Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Zderzenie z ciężarówką

Zdarzenie potwierdził także kapitan Marcin Kowalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. - Doszło do zderzenia pociągu osobowego z pojazdem ciężarowym - przekazał.

- W tej chwili jesteśmy w pierwszej fazie działań, prowadzimy segregację medyczną i dopiero po jej zakończeniu będziemy mogli przekazać informacje na temat ilości osób podróżujących pociągiem, jak również liczbę poszkodowanych - zaznaczył.

Jak podkreślił, na miejsce wezwano siły i środki z terenu powiatu przysuskiego, radomskiego, jak również specjalistyczne grupy medyczne i techniczne z terenu województwa mazowieckiego. - Na miejscu pracują już strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego, natomiast wciąż dojeżdżają kolejne siły i na pewno będą one liczne - wyjaśnił.

Na miejsce poleciały także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W późniejszej rozmowie na antenie TVN24 przekazał, że pociąg miał sześć wagonów osobowych. - Wszystkie wagony są częściowo wykolejone poza torowisko - powiedział.

Jak dodał, jedna z poszkodowanych osób "miała zatrzymane krążenie". - W wyniku prowadzonych działań ratunkowych zostały przywrócone funkcje życiowe. Był to mężczyzna, w tej chwili i odjechał już karetką do szpitala - poinformował. Podkreślił, że na ten moment nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

‼️Sokolniki Lk.22

Ok godziny 11:30 doszło do wykolejenia składu na skutek kolizji na przejeździe. Pociąg @PKPIntercityPDP 2820/1 relacji Lublin-Szczecin Główny, są osoby ranne, na miejsce pracują służby ratunkowe. Więcej szczegółów później. pic.twitter.com/VtdKsdSPh7 — Bezpieczna Kolej🚆 (@Bezpieczna_Kol) September 9, 2026 Rozwiń

Wstrzymany ruch pociągów

Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wstrzymaniu ruchu na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.

"Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby" - czytamy w komunikacie PKP PLK.

Dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza, zamówiono trzy autobusy. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach.

Sokolniki Suche mapa Źródło zdjęcia: GoogleMaps