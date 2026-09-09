Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Są ranni
Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity potwierdził, że doszło do wypadku. - Na ten moment mogę potwierdzić jedynie, że doszło do wypadku na wysokości miejscowości Sokolnik z udziałem pociągu "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin Główny, na odcinku Radom Główny - Poznań Główny - przekazał.
"Pociąg, zestawiony z lokomotywy EP09 i sześciu wagonów, uderzył w samochód ciężarowy znajdujący się na przejeździe kolejowym. W wyniku zdarzenia doszło do wykolejenia i przewrócenia części składu" - podało w późniejszym komunikacie Intercity. "Pociągiem podróżowało około 120 osób. Według informacji przekazanych przez służby 20 osób zostało poszkodowanych, w tym cztery ciężko" - doprecyzowano. Według policji, wśród najciężej rannych są maszynista pociągu i kierowca ciężarówki.
Zderzenie z ciężarówką
Zdarzenie potwierdził także kapitan Marcin Kowalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. - Doszło do zderzenia pociągu osobowego z pojazdem ciężarowym - przekazał.
- W tej chwili jesteśmy w pierwszej fazie działań, prowadzimy segregację medyczną i dopiero po jej zakończeniu będziemy mogli przekazać informacje na temat ilości osób podróżujących pociągiem, jak również liczbę poszkodowanych - zaznaczył.
Jak podkreślił, na miejsce wezwano siły i środki z terenu powiatu przysuskiego, radomskiego, jak również specjalistyczne grupy medyczne i techniczne z terenu województwa mazowieckiego. - Na miejscu pracują już strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego, natomiast wciąż dojeżdżają kolejne siły i na pewno będą one liczne - wyjaśnił.
Na miejsce poleciały także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W późniejszej rozmowie na antenie TVN24 przekazał, że pociąg miał sześć wagonów osobowych. - Wszystkie wagony są częściowo wykolejone poza torowisko - powiedział.
Jak dodał, jedna z poszkodowanych osób "miała zatrzymane krążenie". - W wyniku prowadzonych działań ratunkowych zostały przywrócone funkcje życiowe. Był to mężczyzna, w tej chwili i odjechał już karetką do szpitala - poinformował. Podkreślił, że na ten moment nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.
Wstrzymany ruch pociągów
Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wstrzymaniu ruchu na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
"Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby" - czytamy w komunikacie PKP PLK.
Dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza, zamówiono trzy autobusy. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach.