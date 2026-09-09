Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Są ranni

|
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pod Przysuchą wykoleił się pociąg Intercity
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X.com/@PKP_PLK_SA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Intercity "Koziołek" relacji Lublin - Szczecin. Wcześniej doszło do zderzenia lokomotywy z samochodem ciężarowym. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Według kolejarzy, rannych zostało 20 osób, z czego cztery ciężko. Trwa akcja ratunkowa.

Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity potwierdził, że doszło do wypadku. - Na ten moment mogę potwierdzić jedynie, że doszło do wypadku na wysokości miejscowości Sokolnik z udziałem pociągu "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin Główny, na odcinku Radom Główny - Poznań Główny - przekazał.

"Pociąg, zestawiony z lokomotywy EP09 i sześciu wagonów, uderzył w samochód ciężarowy znajdujący się na przejeździe kolejowym. W wyniku zdarzenia doszło do wykolejenia i przewrócenia części składu" - podało w późniejszym komunikacie Intercity. "Pociągiem podróżowało około 120 osób. Według informacji przekazanych przez służby 20 osób zostało poszkodowanych, w tym cztery ciężko" - doprecyzowano. Według policji, wśród najciężej rannych są maszynista pociągu i kierowca ciężarówki.

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Pociąg wypadek - Sokolniki Suche
Pociąg wypadek - Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: Karolina Koszela
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Zderzenie z ciężarówką

Zdarzenie potwierdził także kapitan Marcin Kowalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. - Doszło do zderzenia pociągu osobowego z pojazdem ciężarowym - przekazał. 

- W tej chwili jesteśmy w pierwszej fazie działań, prowadzimy segregację medyczną i dopiero po jej zakończeniu będziemy mogli przekazać informacje na temat ilości osób podróżujących pociągiem, jak również liczbę poszkodowanych - zaznaczył. 

Jak podkreślił, na miejsce wezwano siły i środki z terenu powiatu przysuskiego, radomskiego, jak również specjalistyczne grupy medyczne i techniczne z terenu województwa mazowieckiego. - Na miejscu pracują już strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego, natomiast wciąż dojeżdżają kolejne siły i na pewno będą one liczne - wyjaśnił. 

Na miejsce poleciały także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W późniejszej rozmowie na antenie TVN24 przekazał, że pociąg miał sześć wagonów osobowych. - Wszystkie wagony są częściowo wykolejone poza torowisko - powiedział.

Jak dodał, jedna z poszkodowanych osób "miała zatrzymane krążenie". - W wyniku prowadzonych działań ratunkowych zostały przywrócone funkcje życiowe. Był to mężczyzna, w tej chwili i odjechał już karetką do szpitala - poinformował. Podkreślił, że na ten moment nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. 

Wstrzymany ruch pociągów

Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wstrzymaniu ruchu na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.

"Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby" - czytamy w komunikacie PKP PLK.

Dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza, zamówiono trzy autobusy. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach.

Sokolniki Suche mapa
Sokolniki Suche mapa
Źródło zdjęcia: GoogleMaps
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
"Sygnalizator działał prawidłowo". Kolejarze badają przyczyny katastrofy
Okolice
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
"Jest bardzo wielu poszkodowanych". Wójt o pomocy dla pasażerów
TVN24
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
"Do człowieka dociera, że raczej się zaraz wykoleimy". Relacja pasażerki
TVN24
Prokuratura bada wpisy Gromdy
Śledztwo w sprawie Gromdy. "Trwają przeszukania w różnych miejscach"
Okolice
Zaplombowane wejście do bloku przy Hirszfelda
Blok na Ursynowie grozi zawaleniem. Jest śledztwo prokuratury
Ursynów
Zderzenie motocyklisty z autem
Kierowca zmieniał pas, zderzył się z motocyklistą
Targówek
Atak na przejściu dla pieszych
Atak na przejściu dla pieszych. Uderzył mężczyznę w głowę i uciekł
Śródmieście
Wypadek motocyklisty na Nałęczowskiej
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z busem
Mokotów
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Usłyszał, że zostaje zatrzymany i wpadł w szał
Okolice
Bus uderzył w bariery na trasie S8
Kierowca busa wjechał w barierki na S8, są utrudnienia
Targówek
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych, alert RCB
Śródmieście
Lisy (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłożą szczepionki dla lisów. Apel o szczególną ostrożność
Śródmieście
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Śmiertelny wypadek na S8. Szukają świadków i nagrań
Okolice
pap_20231206_120
Pobicie prokuratora. Śledczy powołali biegłego
Okolice
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina zakończona
Włochy
Rafał Trzaskowski i Magdalena Sroka
Nowa osoba w ekipie Rafała Trzaskowskiego
Śródmieście
Remont torowiska w Alei Niepodległości
Naprawy i modernizacje. Tramwajarze zdradzili plany na jesień
Klaudia Kamieniarz
Pożar auta na A2
Pożar auta na autostradzie w kierunku Warszawy
Okolice
Policjanci zatrzymali go przy bankomacie
Wypłacał cudze pieniądze. Wpadł przy bankomacie
Mokotów
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Remont w zagłębiu szkół i przedszkoli zaczęli pod koniec wakacji
Dariusz Gałązka
Uczestnicy 35. Biegu Niepodległości
Ten bieg gromadzi tysiące uczestników. Ruszyły zapisy
Śródmieście
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
"Mundial tramwajarzy" w Warszawie. Rywalizować będą 24 kraje
Śródmieście
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Niszczono go siekierą, oblewaną farbą. Wraca "dochodowy" fotoradar
Katarzyna Kędra
Pożar ciężarówki
Kłęby dymu nad miastem. Spłonęła ciężarówka
MAZOWIECKIE
Zderzenie i korek S2
Trasa S2 stała w korku po dwóch kolizjach
Nocny pożar auta przy ulicy Kopińskiej
Ogień tuż przed oknami bloku. W nocy spalił się samochód
Ochota
Kamionkowskie Błonia Elekcyjne na Pradze Południe
Zapowiedź "rewitalizacji" parku zmroziła mieszkańców. Nie chcą zmian
Klaudia Kamieniarz
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do domu wrócił pieszo, z mandatem na 2,5 tysiąca
Okolice
Mężczyzna z aplikacji randkowej namówił ją na inwestycję (zdj. ilustracyjne)
Znajomy z aplikacji randkowej i inwestycje w kryptowaluty
Białołęka
Spotkanie z łosiem na drodze niedaleko Zwolenia
Zwierzęta na drogach, seria wypadków
Ulice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki