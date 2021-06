Trenował na Jeziorze Zegrzyńskim. "W pewnym momencie łódź rozpadła się na kawałki"

W sobotę wieczorem mężczyzna pływający szybką łodzią motorową po Jeziorze Zegrzyńskim uległ poważnemu wypadkowi. Interweniowało Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a jego prezes przekazał nam, że "łódź rozpadła się wręcz na kawałki". 24-latka przetransportował do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Po dotarciu na miejsce ratownicy LWOPR i załoga Karetki Wodnej stwierdzili całkowite uszkodzenie jednostki i poważny stan poszkodowanego. Mężczyzna przy znacznej prędkości uderzył o niezidentyfikowany obiekt znajdujący się pod wodą. Ponieważ u poszkodowanego stwierdzono podejrzenie urazu kręgosłupa i uraz głowy, zadysponowano śmigłowiec LPR i pilny transport do szpitala" - czytamy na facebookowym profilu Legionowskiego WOPR.

24-latek został transportowany śmigłowcem LPR do szpitala | Legionowskie WOPR

Zawodnik ćwiczył na wodzie

W niedzielę w rozmowie z tvnwarszawa.pl prezes Legionowskiego WOPR Krzysztof Jaworski, przekazał, że nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, a wstępna wersja o uderzeniu w znajdujący się pod wodą obiekt, nie potwierdziła się.

- To było wieczorem, na jeziorze było już pustawo. Zawodnik klasy OSY 400 ćwiczył na wodzie. Na drugiej łódce zabezpieczali go jego rodzice. W pewnym momencie łódź rozpadła się wręcz na kawałki. Pierwsza informacja była taka, że uderzyła o coś pod wodą. Natomiast akwen, na którym się to wydarzyło, został przeszukany przez nas i przez tamte osoby. Niczego nie znaleźliśmy - przekazał.