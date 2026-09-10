Okolice Milionowe straty po katastrofie, PKP podaje kwotę Oprac. Alicja Glinianowicz |

Prokurator Okręgowy z Radomia mówi o wykolejonym pociągu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Jak poinformowała w czwartek po południu Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, zakończyła się akcja podnoszenia lokomotywy przez dwa specjalistyczne dźwigi.

- Lokomotywa już jest poza torowiskiem. Za chwilę rozpocznie się podnoszenie wagonu, który był za nią - powiedziała przedstawicielka spółki. Dodała, że rano udało się natomiast zjechać jednym wagonem do stacji w pobliskim Wolanowie.

- W sumie na torowisku z sześciu zostaną cztery wagony. Przystąpiliśmy również do naprawy infrastruktury kolejowej - powiedziała Znajewska-Pawluk.

Trzy miliony złotych strat

W związku z katastrofą PKP PLK oszacowały straty na około trzy miliony złotych. - Do naprawy jest tor, podkłady i sieć trakcyjna. Ponad kilometr sieci trakcyjnej musimy wymienić, ponad 400 metrów torowiska i pięć słupów sieci trakcyjnej - wyliczyła przedstawicielka spółki kolejowej.

Zapewniła, że kolejarze starają się jak najszybciej usunąć skutki wypadku. - Jeżeli nie przeszkodzą nam warunki atmosferyczne i będziemy mogli iść zgodnie z założonym harmonogramem naprawy, udrożnimy najpierw jeden tor i pociągi po jednym torze pojadą w piątek w późnych godzinach wieczornych - powiedziała Znajewska-Pawluk.

Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych

Do katastrofy doszło w środę około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych k. Przysuchy. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem InterCity relacji Lublin Główny - Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi.

Do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat, z czego siedem to kobiety. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, osiem nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach, Opocznie. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista. Ofiarą śmiertelną wypadku jest 39-letnia mieszkanka z okolic Lublina. Śledztwo ws. katastrofy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

Rząd zapowiada zmiany

Po wypadku premier Donald Tusk podkreślił, że katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe, a szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał na X, że "w trybie pilnym przygotowywane jest ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych".

Minister zapowiedział, że zgodnie z przygotowywanymi regulacjami kierowcom powodującym zagrożenie w ruchu lądowym lub katastrofę w ruchu lądowym grozić będzie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez ponad trzy lata.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 11 września zwolnią pociągi w całej Polsce. Apel o skrócenie protestu

W konsekwencji wypadku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział na piątek ogólnopolski protest: będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km/h. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione.