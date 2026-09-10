Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Milionowe straty po katastrofie, PKP podaje kwotę

|
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Prokurator Okręgowy z Radomia mówi o wykolejonym pociągu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na około trzy miliony złotych PKP PLK oszacowały straty po wypadku kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy (Mazowieckie). Na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków wypadku, podniesiona została wykolejona lokomotywa - przekazała spółka.

Jak poinformowała w czwartek po południu Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, zakończyła się akcja podnoszenia lokomotywy przez dwa specjalistyczne dźwigi.

- Lokomotywa już jest poza torowiskiem. Za chwilę rozpocznie się podnoszenie wagonu, który był za nią - powiedziała przedstawicielka spółki. Dodała, że rano udało się natomiast zjechać jednym wagonem do stacji w pobliskim Wolanowie.

- W sumie na torowisku z sześciu zostaną cztery wagony. Przystąpiliśmy również do naprawy infrastruktury kolejowej - powiedziała Znajewska-Pawluk.

Trzy miliony złotych strat

W związku z katastrofą PKP PLK oszacowały straty na około trzy miliony złotych. - Do naprawy jest tor, podkłady i sieć trakcyjna. Ponad kilometr sieci trakcyjnej musimy wymienić, ponad 400 metrów torowiska i pięć słupów sieci trakcyjnej - wyliczyła przedstawicielka spółki kolejowej.

Zapewniła, że kolejarze starają się jak najszybciej usunąć skutki wypadku. - Jeżeli nie przeszkodzą nam warunki atmosferyczne i będziemy mogli iść zgodnie z założonym harmonogramem naprawy, udrożnimy najpierw jeden tor i pociągi po jednym torze pojadą w piątek w późnych godzinach wieczornych - powiedziała Znajewska-Pawluk.

Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych

Do katastrofy doszło w środę około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych k. Przysuchy. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem InterCity relacji Lublin Główny - Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi.

Do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat, z czego siedem to kobiety. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, osiem nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach, Opocznie. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista. Ofiarą śmiertelną wypadku jest 39-letnia mieszkanka z okolic Lublina. Śledztwo ws. katastrofy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

Rząd zapowiada zmiany

Po wypadku premier Donald Tusk podkreślił, że katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe, a szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał na X, że "w trybie pilnym przygotowywane jest ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych".

Minister zapowiedział, że zgodnie z przygotowywanymi regulacjami kierowcom powodującym zagrożenie w ruchu lądowym lub katastrofę w ruchu lądowym grozić będzie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez ponad trzy lata.

W konsekwencji wypadku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział na piątek ogólnopolski protest: będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km/h. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
KolejWypadkiPKP Intercity
Czytaj także:
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
11 września zwolnią pociągi w całej Polsce. Apel o skrócenie protestu
Okolice
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Okrzyki i szarpanina z Macierewiczem na miesięcznicy katastrofy smoleńskiej
Śródmieście
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w Szpitalu Południowym. NFZ podaje szczegóły
Ursynów
Szpital przy ulicy Inflanckiej
37-latka zmarła w trakcie porodu. Prokuratura wszczęła śledztwo
Śródmieście
Trwa usuwanie skutków katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych (Mazowieckie), gdzie w środę doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem
Podnieśli wrak lokomotywy, "były pewne problemy"
Mazowieckie
Prace na terenie SP nr 215 w Warszawie
Budowa szkoły opóźniona, autokary przepełnione. Rodzice mają dość
Dariusz Gałązka
Wycięli dziurę w dachu i okradli salon jubilerski
Zuchwałe włamanie przez dach
Okolice
Wypadek w Mszczonowie
Pijany jechał 227 kilometrów na godzinę. Doszło do wypadku, zginął pasażer. Wyrok
Okolice
Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim (10.09.2026, 7:00)
"Zginął człowiek, my to przewidzieliśmy. Może być gorzej"
Mazowieckie
Uderzył w ławkę, porzucił auto. Był pijany
Uderzył w ławkę, porzucił auto. Miał blisko 2,5 promila
Okolice
Wizualizacja pergoli na Placu Narutowicza
Pergole niczym "papierowe samoloty". Tak zmieni się Plac Narutowicza
Dariusz Gałązka
Trwa rozbiórka Intraco
Rozbierają PRL-owski drapacz chmur. Ostateczna decyzja konserwatora
Śródmieście
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak
Zapowiedź ministra po katastrofie. Zmiany "będą mieć charakter radykalny"
Okolice
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pociąg zderzył się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje. Co wiadomo o wypadku
MAZOWIECKIE
Kabina ciężarówki po zderzeniu z pociągiem
Wjechał ciężarówką w pociąg. Wiemy, jak tłumaczył się kierowca
MAZOWIECKIE
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Prokuratura o przebiegu katastrofy
MAZOWIECKIE
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Nie żyje pasażerka
MAZOWIECKE
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Kolejarze badają przyczyny wypadku. Pierwsze ustalenia
MAZOWIECKIE
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
"Jest bardzo wielu poszkodowanych". Wójt o pomocy dla pasażerów
TVN24
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
"To był strach". Tak wyglądały pierwsze chwile po wypadku
TVN24
Prokuratura bada wpisy Gromdy
Śledztwo w sprawie Gromdy. "Trwają przeszukania w różnych miejscach"
Okolice
Zaplombowane wejście do bloku przy Hirszfelda
Blok na Ursynowie grozi zawaleniem. Jest śledztwo prokuratury
Ursynów
Zderzenie motocyklisty z autem
Kierowca zmieniał pas, zderzył się z motocyklistą
Targówek
Atak na przejściu dla pieszych
Atak na przejściu dla pieszych. Uderzył mężczyznę w głowę i uciekł
Śródmieście
Wypadek motocyklisty na Nałęczowskiej
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z busem
Mokotów
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Usłyszał, że zostaje zatrzymany i wpadł w szał
Okolice
Bus uderzył w bariery na trasie S8
Kierowca busa wjechał w barierki na S8, są utrudnienia
Targówek
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych, alert RCB
Śródmieście
Lisy (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłożą szczepionki dla lisów. Apel o szczególną ostrożność
Śródmieście
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Śmiertelny wypadek na S8. Szukają świadków i nagrań
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki