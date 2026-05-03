Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wymiana torów na trasie wukadki. Będą zmiany w ruchu pociągów

|
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Strajk maszynistów WKD. Sytuacja w Podkowie Leśnej
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
W związku z remontem linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej od poniedziałku nastąpią zmiany w ruchu pociągów. W niektóre dni uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Utrudnienia są związane z kolejnym etapem wymiany torów na trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Od poniedziałku rozpocznie się wymiana szyn na odcinku Komorów - Podkowa Leśna Główna, przebudowa mostów na przepusty na tym odcinku oraz wymiana szyn na stacji Podkowa Leśna. Utrudnienia potrwają do 28 maja.

Zmiany w ruchu pociągów

W tym czasie (oprócz 14, 15, 21, 22 maja), w dni powszednie, na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów pociągi będą kursowały co 13 - 14 min w godzinach szczytu i 20 min poza szczytem. W weekend 09-10 maja co 20 min przez cały dzień oraz co 40 min w godzinach nocnych.

Na odcinku Komorów - Grodzisk Maz. Radońska co 40 min przez cały dzień, w weekend 09-10 maja co 40 min przez cały dzień. A na odcinku Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Zachodnia co 40 min w godzinach szczytu i 80 min poza szczytem, a w weekend 09-10 maja co 80 min przez cały dzień.

"Na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy do pociągów w relacji do/z Warszawy Śródmieście WKD" - poinformowała WKD.

Zaznaczyła, że w czwartek i piątek 14-15 i 21-22 maja obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej.

Zostanie wtedy całkowicie wstrzymany ruch pociągów na odcinku Otrębusy - Podkowa Leśna Główna. W zamian kursować będą autobusy komunikacji zastępczej co 30 minut przez cały dzień.

Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów pociągi będą jeździły co 15 min w godzinach szczytu oraz co 30 min poza szczytem. Na odcinku Komorów - Otrębusy z co 30 min przez cały dzień, a pomiędzy Podkową Leśną Główną a Grodziskiem Maz. Radońska co 30 min przez cały dzień. Natomiast na odcinku Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Główna co 60 min przez cały dzień.

W weekendy 16-17 i 24 maja na odcinkach Warszawa Śródmieście WKD - Otrębusy i Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Maz. Radońska pociągi będą kursowały co 30 min przez cały dzień. Natomiast pomiędzy stacjami Milanówek Grudów a Podkowa Leśna Główna co 60 min przez cały dzień.

Przewoźnik poinformował, że czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Zachodnia i Otrębusy oraz wydłużony czas przejazdu nie ma wpływu na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu

W dniach 14-17 oraz 21-24 maja na odcinku Otrębusy - Podkowa Leśna Główna jeździć będą autobusy komunikacji zastępczej co 30 minut przez cały dzień.

"Przystanek Podkowa Leśna Wschodnia nie posiada odpowiedników w postaci przystanków zastępczej komunikacji autobusowej. Należy skorzystać z przystanku ZKA Podkowa Leśna Główna WKD 01/02 (dojście ul. Jelenią lub Akacjową)" - zaznaczył przewoźnik.

WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Zasady korzystania z komunikacji autobusowej

W komunikacie podkreślono, że podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy wpisując w sposób trwały datę (w formacie: dd:mm:rr) i godzinę rozpoczęcia podróży (w formacie 24 godzinnym, tj. gg:mm) w miejscu przeznaczonym na nadruk.

W dniach 4 - 28 maja wszystkie ważne bilety okresowe WKD honorowane będą w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna. Pasażer WKD korzystający z oferty "Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" może podróżować pociągami KM na odcinku Warszawa Śródmieście - Warszawa Ursus Niedźwiadek (odpowiednik p.o. Opacz).

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
"Nie może być tak dalej". Nawrocki o nowej konstytucji
Śródmieście
Stacja metra Kabaty
Awaria rozjazdów na końcowej stacji
Ursynów
"Bieganie jest częścią miejskiego stylu życia". Kluby biegowe opanowują Warszawę
Mniej napinki, więcej celebracji. Choć niektórzy "dla statusu"
Mateusz Mżyk
Wypadek w miejscowości Zawiszyn
Zderzenie z małym Fiatem. Są ranni
Okolice
Bieg Konstytucji
W hołdzie Konstytucji 3 Maja. Tradycyjny bieg ulicami stolicy
Śródmieście
Pożar marketu w Halinowie
Pożar marketu pod Warszawą. Zawalił się dach
MAZOWSZE
Pijany kierowca spowodował wypadek
Starsze małżeństwo zakleszczone w pojeździe, w drugim pijany kierowca
Okolice
Po blisko 50 latach pracy ostatni zegarmistrz z Konstancina-Jeziorny zamknął warsztat
"Zrobi pan jeszcze ten jeden?" Ostatni zegarmistrz w mieście zamknął pracownię
Alicja Glinianowicz
Wypadek na drodze krajowej numer 48 w powiecie białobrzeskim
Wypadek motocyklisty pod Białobrzegami
Okolice
Strażnicy miejscy zatrzymali agresywnego mężczyznę
Nie sprzedała mu alkoholu. Powiedział, że "rurką rozbije jej głowę"
Praga Południe
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi straciły matkę. Pożarła ją ryba
Śródmieście
Uroczyste podniesienie flagi na Zamku Królewskim
Święto flagi na placu Zamkowym. W uroczystości wziął udział prezydent
Śródmieście
Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
11-latka w stanie ciężkim po zderzeniu auta z łosiem
Okolice
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Modlinie
Pożar hałdy plastiku. Apel do mieszkańców
Okolice
imageTitle
Gol na wagę utrzymania? Dramatyczna końcówka w Warszawie
EUROSPORT
Pasażerowie czekają na naprawę pociągu PKP Intercity Silesia
Jechali na majówkę, utknęli w szczerym polu
Okolice
Akcja wyciągania koparki z dna Wisły w Gassach
Koparka zsunęła się z nasypu, utknęła w rzecznym mule
Okolice
Sąd Rejonowy w Siedlcach
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Areszt po ataku na wójt
Okolice
Motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia
Pierwszy motoambulans pogotowia wyjechał na ulice Warszawy
Śródmieście
Zderzenie na trasie S7
Dwa rozbite auta na wyjeździe ze stolicy
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
Statystyczny promil, realna tragedia. Nowe dane o wypadkach jednośladów
Ulice
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Zapłacili deweloperowi za budowę domków, zostali oszukani. Wyrok
Okolice
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
"Dostał od losu drugą szansę". Dominika czeka długa droga
Aleksandra Kąkol
Warszawa Falenica, linia otwocka
SKM-ki wracają na trasę do Otwocka
Wawer
Śmiertelny wypadek na torach w Pruszkowie
Śmiertelny wypadek na torach
Okolice
Atak na policjantów
Wpadli przez nos, odpowiedzieli zębami. Narkotykowa awantura
Okolice
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Drzwi tramwaju przycięły czterolatka, chłopiec zmarł. Prokuratura skarży wyrok
Praga Północ
Grill
W parkach nie wolno, ale nad Wisłą już tak. Gdzie grillować w Warszawie
Praga Południe
Awantura w autobusie
Furia kierowcy autobusu po uwadze pasażera. MZA: absolutnie niedopuszczalne
Ursynów
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Tramwaj jak metro. Tunel połączony z dworcem
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki