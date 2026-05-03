Okolice Wymiana torów na trasie wukadki. Będą zmiany w ruchu pociągów Oprac. Dariusz Gałązka |

Strajk maszynistów WKD. Sytuacja w Podkowie Leśnej Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Utrudnienia są związane z kolejnym etapem wymiany torów na trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Od poniedziałku rozpocznie się wymiana szyn na odcinku Komorów - Podkowa Leśna Główna, przebudowa mostów na przepusty na tym odcinku oraz wymiana szyn na stacji Podkowa Leśna. Utrudnienia potrwają do 28 maja.

Zmiany w ruchu pociągów

W tym czasie (oprócz 14, 15, 21, 22 maja), w dni powszednie, na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów pociągi będą kursowały co 13 - 14 min w godzinach szczytu i 20 min poza szczytem. W weekend 09-10 maja co 20 min przez cały dzień oraz co 40 min w godzinach nocnych.

Na odcinku Komorów - Grodzisk Maz. Radońska co 40 min przez cały dzień, w weekend 09-10 maja co 40 min przez cały dzień. A na odcinku Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Zachodnia co 40 min w godzinach szczytu i 80 min poza szczytem, a w weekend 09-10 maja co 80 min przez cały dzień.

"Na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy do pociągów w relacji do/z Warszawy Śródmieście WKD" - poinformowała WKD.

Zaznaczyła, że w czwartek i piątek 14-15 i 21-22 maja obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej.

Zostanie wtedy całkowicie wstrzymany ruch pociągów na odcinku Otrębusy - Podkowa Leśna Główna. W zamian kursować będą autobusy komunikacji zastępczej co 30 minut przez cały dzień.

Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów pociągi będą jeździły co 15 min w godzinach szczytu oraz co 30 min poza szczytem. Na odcinku Komorów - Otrębusy z co 30 min przez cały dzień, a pomiędzy Podkową Leśną Główną a Grodziskiem Maz. Radońska co 30 min przez cały dzień. Natomiast na odcinku Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Główna co 60 min przez cały dzień.

W weekendy 16-17 i 24 maja na odcinkach Warszawa Śródmieście WKD - Otrębusy i Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Maz. Radońska pociągi będą kursowały co 30 min przez cały dzień. Natomiast pomiędzy stacjami Milanówek Grudów a Podkowa Leśna Główna co 60 min przez cały dzień.

Przewoźnik poinformował, że czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Zachodnia i Otrębusy oraz wydłużony czas przejazdu nie ma wpływu na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu

W dniach 14-17 oraz 21-24 maja na odcinku Otrębusy - Podkowa Leśna Główna jeździć będą autobusy komunikacji zastępczej co 30 minut przez cały dzień.

"Przystanek Podkowa Leśna Wschodnia nie posiada odpowiedników w postaci przystanków zastępczej komunikacji autobusowej. Należy skorzystać z przystanku ZKA Podkowa Leśna Główna WKD 01/02 (dojście ul. Jelenią lub Akacjową)" - zaznaczył przewoźnik.

WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Zasady korzystania z komunikacji autobusowej

W komunikacie podkreślono, że podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy wpisując w sposób trwały datę (w formacie: dd:mm:rr) i godzinę rozpoczęcia podróży (w formacie 24 godzinnym, tj. gg:mm) w miejscu przeznaczonym na nadruk.

W dniach 4 - 28 maja wszystkie ważne bilety okresowe WKD honorowane będą w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna. Pasażer WKD korzystający z oferty "Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" może podróżować pociągami KM na odcinku Warszawa Śródmieście - Warszawa Ursus Niedźwiadek (odpowiednik p.o. Opacz).