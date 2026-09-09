Pociąg zderzył się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje. Co wiemy o wypadku

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Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim. Jedna osoba zmarła, a przyczynę wypadku bada komisja kolejowa. Został również wstrzymany ruch pociągów. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje o zdarzeniu.
O godzinie 11.25 w Sokolnikach Suchych na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną pociąg PKP Intercity "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin Główny zderzył się z samochodem ciężarowym.
Prokurator okręgowy w Radomiu Robert Czerwiński poinformował, że z pierwszych ustaleń wynika, że "samochód ciężarowy typu betoniarka nadjeżdżał z miejscowości Sokolniki Nowe w kierunku drogi krajowej numer 12, między miejscowościami Wieniawa i Przysucha".
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Liczba rannych i ofiar
Według wstępnych informacji pociągiem podróżowało około 120 osób. Prokurator sprecyzował, że znajdowało się w nim prawdopodobnie - wraz z maszynistą i dwoma osobami z obsługi - 114 osób.
Poinformował, że cztery osoby doznały poważnych obrażeń ciała zagrażających życiu, wśród nich jest kierowca ciężarówki i maszynista. Dwie pasażerki podróżowały w pierwszym wagonie za lokomotywą - jedna z nich zmarła.
Przyczyny badają prokuratura i komisja
Prokuratura Okręgowa w Radomiu podała, że na miejscu pracują prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Okoliczności wypadku bada również komisja kolejowa, która - jak mówiła na antenie TVN24 Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK - "będzie mogła finalnie potwierdzić sprawność wszystkich urządzeń na przejeździe". - Ze wstępnych szacunków wynika, że sygnalizator na przejeździe działał prawidłowo - przekazała.
Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wstrzymaniu ruchu na szlaku między Wolanowem a Przysuchą."O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby" - czytamy w komunikacie.
Dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza, zamówiono trzy autobusy. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach.
📢 Uwaga podróżni ❗Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na…