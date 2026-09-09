Okolice Pociąg zderzył się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje. Co wiemy o wypadku Kamila Grenczyn |

Akcja służb pod Przysuchą i ewakuacja pociągu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak doszło do wypadku

O godzinie 11.25 w Sokolnikach Suchych na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną pociąg PKP Intercity "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin Główny zderzył się z samochodem ciężarowym.

Prokurator okręgowy w Radomiu Robert Czerwiński poinformował, że z pierwszych ustaleń wynika, że "samochód ciężarowy typu betoniarka nadjeżdżał z miejscowości Sokolniki Nowe w kierunku drogi krajowej numer 12, między miejscowościami Wieniawa i Przysucha".

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Pociąg wypadek - Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: Karolina Koszela Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Liczba rannych i ofiar

Według wstępnych informacji pociągiem podróżowało około 120 osób. Prokurator sprecyzował, że znajdowało się w nim prawdopodobnie - wraz z maszynistą i dwoma osobami z obsługi - 114 osób.

Poinformował, że cztery osoby doznały poważnych obrażeń ciała zagrażających życiu, wśród nich jest kierowca ciężarówki i maszynista. Dwie pasażerki podróżowały w pierwszym wagonie za lokomotywą - jedna z nich zmarła.

Sokolniki Suche

Przyczyny badają prokuratura i komisja

Prokuratura Okręgowa w Radomiu podała, że na miejscu pracują prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Okoliczności wypadku bada również komisja kolejowa, która - jak mówiła na antenie TVN24 Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK - "będzie mogła finalnie potwierdzić sprawność wszystkich urządzeń na przejeździe". - Ze wstępnych szacunków wynika, że sygnalizator na przejeździe działał prawidłowo - przekazała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejarze badają przyczyny wypadku. Pierwsze ustalenia

Zmiany w ruchu pociągów

Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wstrzymaniu ruchu na szlaku między Wolanowem a Przysuchą."O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby" - czytamy w komunikacie.

Dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza, zamówiono trzy autobusy. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach.

📢 Uwaga podróżni ❗Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.



O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na… — PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 9, 2026 Rozwiń