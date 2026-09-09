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Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Okolice

Pociąg zderzył się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje. Co wiemy o wypadku

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Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Akcja służb pod Przysuchą i ewakuacja pociągu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim. Jedna osoba zmarła, a przyczynę wypadku bada komisja kolejowa. Został również wstrzymany ruch pociągów. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje o zdarzeniu.

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Jak doszło do wypadku

O godzinie 11.25 w Sokolnikach Suchych na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną pociąg PKP Intercity "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin Główny zderzył się z samochodem ciężarowym.

Prokurator okręgowy w Radomiu Robert Czerwiński poinformował, że z pierwszych ustaleń wynika, że "samochód ciężarowy typu betoniarka nadjeżdżał z miejscowości Sokolniki Nowe w kierunku drogi krajowej numer 12, między miejscowościami Wieniawa i Przysucha".

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Pociąg wypadek - Sokolniki Suche
Pociąg wypadek - Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: Karolina Koszela
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Liczba rannych i ofiar

Według wstępnych informacji pociągiem podróżowało około 120 osób. Prokurator sprecyzował, że znajdowało się w nim prawdopodobnie - wraz z maszynistą i dwoma osobami z obsługi - 114 osób.

Poinformował, że cztery osoby doznały poważnych obrażeń ciała zagrażających życiu, wśród nich jest kierowca ciężarówki i maszynista. Dwie pasażerki podróżowały w pierwszym wagonie za lokomotywą - jedna z nich zmarła.

Sokolniki Suche
Sokolniki Suche

Przyczyny badają prokuratura i komisja

Prokuratura Okręgowa w Radomiu podała, że na miejscu pracują prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Okoliczności wypadku bada również komisja kolejowa, która - jak mówiła na antenie TVN24 Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK - "będzie mogła finalnie potwierdzić sprawność wszystkich urządzeń na przejeździe". - Ze wstępnych szacunków wynika, że sygnalizator na przejeździe działał prawidłowo - przekazała.

Zmiany w ruchu pociągów

Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wstrzymaniu ruchu na szlaku między Wolanowem a Przysuchą."O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby" - czytamy w komunikacie.

Dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza, zamówiono trzy autobusy. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
MazowszeMazowieckieKolejpociągiWypadkiPrzejazd kolejowyPKP Intercity
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