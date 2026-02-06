Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie przeżył

O wypadku poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. "Samochód osobowy uderzył w drzewo - 1 osoba poniosła śmierć na miejscu" - podali strażacy.
Więcej informacji udzieliła nam rzeczniczka wołomińskiej policji aspirant Monika Kaczyńska.
- Zgłoszenie mieliśmy około godziny 8.30. Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem marki Lexus, na prostym odcinku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, następnie uderzył w przydrożne drzewo. Samochód następnie dachował - przekazała nam policjantka. Jak dodała, na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
- Ustalane będą przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - podsumowała rzeczniczka.
