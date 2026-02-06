Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie przeżył

Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O wypadku poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. "Samochód osobowy uderzył w drzewo - 1 osoba poniosła śmierć na miejscu" - podali strażacy.

Więcej informacji udzieliła nam rzeczniczka wołomińskiej policji aspirant Monika Kaczyńska.

- Zgłoszenie mieliśmy około godziny 8.30. Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem marki Lexus, na prostym odcinku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, następnie uderzył w przydrożne drzewo. Samochód następnie dachował - przekazała nam policjantka. Jak dodała, na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

- Ustalane będą przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - podsumowała rzeczniczka.

Wypadek w miejscowości Wyglądały Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie