Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie przeżył

Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło: TVN24
W miejscowości Wyglądały (Mazowieckie) doszło w do tragicznego wypadku. Zginął kierowca, którego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura.

O wypadku poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. "Samochód osobowy uderzył w drzewo - 1 osoba poniosła śmierć na miejscu" - podali strażacy.

Więcej informacji udzieliła nam rzeczniczka wołomińskiej policji aspirant Monika Kaczyńska.

- Zgłoszenie mieliśmy około godziny 8.30. Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem marki Lexus, na prostym odcinku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, następnie uderzył w przydrożne drzewo. Samochód następnie dachował - przekazała nam policjantka. Jak dodała, na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

- Ustalane będą przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - podsumowała rzeczniczka.

Wypadek w miejscowości Wyglądały
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Autorka/Autor: Katarzyna Kędra/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieStraż pożarnaPolicjaWołomin
