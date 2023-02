Wybuch beczki w Milanówku, 39-latek poparzony

Do zdarzenia doszło w sobotę. Skontaktowaliśmy się z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. - O godzinie 18.44 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na ulicy Miłej miał nastąpić wybuch beczki, w wyniku którego mężczyzna doznał poparzeń twarzy. Po dojeździe trzech jednostek na miejsce stwierdzono Zespół Ratownictwa Medycznego, który zajmował się poszkodowanym - przekazał oficer dyżurny.

Przyczyną nieprawidłowe cięcie beczki

Strażak zaznaczył, że przyczyną wybuchu było nieprawidłowe cięcie beczki. - Przyczyną było prawdopodobnie zapalenie się par cieczy, które pozostały w beczce po substancji łatwopalnej. Beczka było nieprawidłowo przygotowana. Cięcie beczki nastąpiło szlifierką kątową, która generuje ciepło i w wyniku nagrzania pozostałości materiału powstał zapłon. Beczka była pusta - wyjaśnił. Dyżurny zaznaczył, że poszkodowany był przytomny. - To około 39-letni mężczyzna. W momencie przyjazdu jednostek był przytomny i potem został zabrany do szpitala. Nasze działania ze względu na kwestie pożarowe na szczęście nie były konieczne. Ograniczały się do zabezpieczenie miejsca i pomocy - dodał strażak.