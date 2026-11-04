Okolice Wybuch w leśniczówce i śmierć mężczyzny. Decyzja prokuratury Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie przasnyskim Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przypomniała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, do zdarzenia doszło 1 stycznia tego roku w miejscowości Jarzyny Kierz. Zgłoszenie dotyczące wybuchu pieca w leśniczówce wpłynęło do służb około południa. Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Chciał rozpalić w piecu, doszło do wybuchu

Śledczy ustalili, że do wybuchu doszło pomiędzy 11 a 12. W tym czasie poszkodowany mężczyzna przebywał sam w leśniczówce. Jego partnerka wyszła z psami na spacer.

"Po powrocie zauważyła ulatniający się dym z komina, drzwi wejściowe były otwarte, w pomieszczeniach panowało zadymienie. W sypialni na łóżku leżał poszkodowany. Ze wsparciem partnerki poszedł do sąsiedniej posesji w celu uzyskania pomocy i wezwania służb ratunkowych" - opisała okoliczności zdarzenia prok. Łukasiewicz.

Jak dodała, mężczyzna był oszołomiony. Powiedział, że chciał rozpalić w piecu i nie pamiętał szczegółów zdarzenia. Był bardzo poparzony, został zabrany do szpitala. Pomimo udzielenia mu pomocy medycznej, zmarł.

W miejscu pożaru przeprowadzono czynności procesowe, między innymi oględziny miejsca zdarzenia, następnie oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. W piwnicy w kotłowni zamontowany był piec na paliwo stałe. W kancelarii leśniczego, kuchni, sypialni oraz kotłowni stwierdzono ślady po pożarze.

Gwałtowny zapłon po użyciu aerozolu

"Biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, że najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było zastosowanie podczas rozpalania kotła aerozolu zawierającego substancje palne. Skutkiem ich użycia był gwałtowny zapłon powstałej wewnątrz paleniska mieszaniny palnej" - podała rzeczniczka prokuratury. I dodała: "Płomień wydostał się na zewnątrz i doprowadził do zapalenia się odzieży osoby obsługującej kocioł".

Zdaniem śledczych zdarzenie zostało spowodowane "w wyniku nieprawidłowej eksploatacji i nieostrożności osoby obsługującej kocioł".

"Z opinii lekarza patomorfologa wynika, że do śmierci poszkodowanego doszło na skutek niewydolności wielu narządów ciała, która rozwinęła się z powodu rozległych oparzeń termicznych ciała oraz oparzeń dróg oddechowych" - podsumowała prok. Łukasiewicz. Śledztwo zostało umorzone.