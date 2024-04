czytaj dalej

To my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. I to był nasz największy sukces, że pokazaliśmy to w tej kampanii - powiedziała po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów samorządowych kandydatka Lewicy i ruchu Miasto Jest Nasze na prezydentkę Warszawy Magdalena Biejat. Współlider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla Lewicy". - Tym razem też się takie okazały - dodał.