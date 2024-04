Jak czytamy na stronie PKW, Gąsiorowska uzyskała 1886 (50,08 proc.), a Dziuba 1880 głosów (49,92 proc.), co dało jej minimalną przewagę nad kontrkandydatem.

W pierwszej turze oboje uzyskali najwięcej głosów spośród łącznie czterech kandydatów. Wówczas oprócz nich startowali jeszcze: Łukasz Klatka (uzyskał 895 głosów, czyli 22,35 proc.) i Sebastian Stolarek ( 290 głosów, co dało mu 7,24 proc. poparcia). Oboje byli kandydatami bezpartyjnymi.

"Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą, dziękuję Wam za to, że tak licznie przybyliście do urn wyborczych i zagłosowaliście. Dziękuję wszystkim tym co oddali swój głos na mnie. Trudno było, ale się udało. Obiecuję Wam, że wróci normalność" - napisała w mediach społecznościowych nowa burmistrzyni tuż po ogłoszeniu wyników wyborów.