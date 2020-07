Podkowa Leśna wygrała "Bitwę o wozy". Burmistrz: to miłe, ale nie mamy straży pożarnej

Akcją "Bitwa o wozy" Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chciało zachęcić wyborców z mniejszych gmin (do 20 tysięcy mieszkańców) do głosowania w wyborach prezydenckich. Te z największą frekwencją w każdym województwie otrzymały środki na sfinansowanie wozu gaśniczego o wartości około 800 tysięcy złotych. Na początku lipca minister Mariusz Kamiński przekazał promesy na zakup wozów strażackich dla 16 gmin, które zwyciężyły w pierwszej odsłonie "Bitwie o wozy".

Muszą scedować nagrodę, bo nie mają OSP

Problem w tym, że w Podkowie Leśnej nie ma Ochotniczej Straży Pożarnej. - Nie mamy i nigdy nie mieliśmy takich tradycji, bo miasto jest dość młode. To jest dla nas miłe zaskoczenie, choć to już kolejny raz, gdy mamy tak wysoką frekwencję - chwali się w rozmowie z tvnwarszawa.pl burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński.

Co zatem stanie się z wygraną? - Od mazowieckich strażaków dowiedziałem się, że jeżeli nie scedujemy nagrody na którąś z Ochotniczych Straży Pożarnych, to te pieniądze przepadną. Chciałem zapytać o zdanie mieszkańców, ale, niestety, mam za mało czasu. Decyzję trzeba podjąć w trybie pilnym do czwartku do godziny 14. Wszystko więc wskazuje na to, że wygraną oddamy jednostce, która leży najbliżej Podkowy Leśnej i najczęściej u nas interweniuje, czyli OSP Milanówek - zapowiada burmistrz.