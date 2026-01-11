Wjechała pod rozpędzony pociąg. Nie żyje

Wypadek na torach koło Mińska Mazowieckiego Źródło: TVN24

W niedzielę o godzinie 5.20 na strzeżonym przejeździe kolejowym z rogatkami i sygnalizacją w okolicy stacji Wrzosów, niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Kierująca samochodem osobowym wjechała pod rozpędzony pociąg relacji Warszawa-Terespol, zginęła na miejscu.

Tragiczny wypadek na torach Źródło: TVN24

Zginęła na miejscu

- Zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem w miejscowości Chrośle, w okolicy stacji Wrzosów, otrzymaliśmy o godzinie 5.23. W wyniku zderzenia osoba kierująca autem zginęła na miejscu. Z naszych informacji wynika, że była to kobieta - powiedział nam kpt. Piotr Jałocha ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Jak podał, na miejscu działały trzy zastępy straży: państwowej i ochotniczej. Pracowały także policja i pogotowie ratunkowe. - W trakcie działań ruch był wstrzymany, obecnie wrócił już do normy - dodaje strażak.

Opuszczone rogatki

Jak doprecyzowała w rozmowie z tvnwarszawa.pl starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku, był to pociąg relacji Warszawa Zachodnia-Siedlce, kierująca autem marki Mercedes wjechała na tory w momencie, gdy rogatki na przejeździe były opuszczone.

- Utrudnienia na kolei na trasie Warszawa-Terespol mogą potrwać do czterech godzin - wskazała po godzinie 10 policjantka.

Wyłączony tor

Na miejscu zdarzenia był reporter TVN24 Paweł Łukasik. - To jest to miejsce, gdzie są szczątki tego pojazdu. Jeśli spojrzymy dalej na torach widać kawałek zderzaka i kolejne części pojazdu. Dopiero kilkaset metrów dalej pociąg był w stanie się zatrzymać - relacjonował.

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają przyczyny tragedii. Występują spore utrudnienia w ruchu kolejowym, jeden tor jest wyłączony.