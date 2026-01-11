Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wjechała pod rozpędzony pociąg. Nie żyje

Wypadek na torach
Wypadek na torach koło Mińska Mazowieckiego
Źródło: TVN24
W niedzielę w godzinach porannych na trasie Warszawa-Siedlce kierująca autem osobowym wjechała na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kobieta zginęła na miejscu.

W niedzielę o godzinie 5.20 na strzeżonym przejeździe kolejowym z rogatkami i sygnalizacją w okolicy stacji Wrzosów, niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Kierująca samochodem osobowym wjechała pod rozpędzony pociąg relacji Warszawa-Terespol, zginęła na miejscu.

Tragiczny wypadek na torach
Tragiczny wypadek na torach
Źródło: TVN24

Zginęła na miejscu

- Zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem w miejscowości Chrośla, w okolicy stacji Wrzosów, otrzymaliśmy o godzinie 5.23. W wyniku zderzenia osoba kierująca autem zginęła na miejscu. Z naszych informacji wynika, że była to kobieta - powiedział nam kapitan Piotr Jałocha ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Jak podał, na miejscu działały trzy zastępy straży: państwowej i ochotniczej. Pracowały także policja i pogotowie ratunkowe. - W trakcie działań ruch był wstrzymany, obecnie wrócił już do normy - dodał strażak.

Opuszczone rogatki

Jak doprecyzowała w rozmowie z tvnwarszawa.pl starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku, był to pociąg relacji Warszawa Zachodnia-Siedlce, kierująca autem marki Mercedes wjechała na tory w momencie, gdy rogatki na przejeździe były opuszczone.

- Utrudnienia na kolei na trasie Warszawa-Terespol mogą potrwać do czterech godzin - wskazała po godzinie 10 policjantka.

Wyłączony tor

Na miejscu zdarzenia był reporter TVN24 Paweł Łukasik. - To jest to miejsce, gdzie są szczątki tego pojazdu. Jeśli spojrzymy dalej na torach widać kawałek zderzaka i kolejne części pojazdu. Dopiero kilkaset metrów dalej pociąg był w stanie się zatrzymać - relacjonował.

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają przyczyny tragedii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych

Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych

Ponad metr wyrwy w torowisku. Sprawę zbada prokuratura, PKP ma swoją wersję

Ponad metr wyrwy w torowisku. Sprawę zbada prokuratura, PKP ma swoją wersję

TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wypadekpociągi
Czytaj także:
Pożar ośrodka Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim
Pożar w ośrodku Monaru. "16 osób ewakuowało się z budynku"
Okolice
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Kulig zakończył się tragedią. 25-latek uderzył w drzewo, zginął
Okolice
Wypadek w miejscowości Zagościniec
Auto nietrzeźwego 21-latka uderzyło w ogrodzenie i słup. Pięć osób rannych
Okolice
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu. Drogowcy wybrali projektanta
Żoliborz
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Taniec ma już swój dom. Nowa instytucja nad Wisłą otwarta
Śródmieście
W czasie mrozów w Warszawie specjalne autobusy i namioty
Na ulice wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze
Śródmieście
Tak wygląda teren Warszawianki
Walka zarządów zamiast nowoczesnego kompleksu sportowego. Niekończąca się batalia
Mokotów
Policjant uratował mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zasłabł w samochodzie. Życie uratował mu policjant
Okolice
Wynajął dom, w którym uruchomił linię do produkcji narkotyków
Wynajął dom i uruchomił w nim linię do produkcji narkotyków
Okolice
Ulica Grzybowska czeka na przebudowę
Władze dzielnicy sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych. Ale budowa już trwa
Klaudia Kamieniarz
Pożar domku na drzewie w Starej Miłośnie
Spłonął dom na drzewie
Okolice
Stacja WKD Raków przed zmianami
Wybudują nowe perony i przejście naziemne na stacji WKD
Włochy
Awaria wodociągowa na Pradze Południe
Woda wypłynęła na ulicę. Będzie ślisko
Praga Południe
W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
Będą namioty z gorącą herbatą, koksowniki nie wracają
Śródmieście
Zderzenie trzech aut na S2
S2 stała w korku po zderzeniu trzech aut
Ursynów
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Kary dla firm odśnieżających miejskie chodniki. Zapłacą 1,5 miliona
Śródmieście
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
TVN24
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła zdrowe dziecko, w nocy zmarła
Okolice
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Ciężarna zmarła po rutynowym zabiegu. "Pomyłka dotycząca gazu medycznego"
Klaudia Kamieniarz
Zima w Warszawie
Przy węzłach przesiadkowych staną namioty z ciepłą herbatą
Śródmieście
Policja (zdj. ilustracyjne)
Gwałt na policjantce, nowe ustalenia
Okolice
Ogólnopolski protest rolników w Warszawie
Rolnicy protestowali w Warszawie. "Spodziewamy się najgorszego"
Śródmieście
Karolina Bober została zastępczynią prezydenta Warszawy
Jest nowa zastępczyni prezydenta Warszawy
Śródmieście
Starszy sierżant Jacek Kordalski i sierżant Dawid Stępka pomogli mężczyźnie, który doznał udaru
Auto było dziwnie zaparkowane, kierowca nie reagował
Okolice
Wypadek w miejscowości Ligówko
Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych
Okolice
Mefedron zabezpieczony w mieszkaniu 26-latka
W mieszkaniu miał pół kilograma mefedronu
Białołęka
Tablice rejestracyjne
Kradł tablice, by nie płacić za paliwo
Okolice
Nocka Bechsteina w Kampinoskim Parku Narodowym
Nowy gatunek w Kampinoskim Parku Narodowym
Okolice
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się
Okolice
Rafał Trzaskowski
Warszawa szykuje się na mrozy. Trzaskowski: to nie przelewki
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki