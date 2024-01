Rekordowe morsowanie dla WOŚP w Nieporęcie

Ponad pół tysiąca osób weszło wspólnie do Jeziora Zegrzyńskiego na Dzikiej Plaży w podwarszawskim Nieporęcie. Próba bicia rekordu w jednoczesnym morsowaniu to część działań związanych z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Fani lodowatych kąpieli mieli okazję w niedzielę połączyć przyjemne z pożytecznym i wejść do wody w szczytnym celu. Jedną z atrakcji tegorocznego finału WOŚP w Nieporęcie było wspólne morsowanie w wodach Jeziora Zegrzyńskiego. Według danych organizatorów na wejście do wody o temperaturze nieprzekraczającej 4 stopni Celsjusza zdecydowało się ponad 500 osób. Nie jest to może rekord Polski (w 2015 roku w Mielnie w wodach Bałtyku jednocześnie morsowało 1799 osób - red.), ale lokalny na pewno. Wynik imponuje, a uczestnicy imprezy bawili się świetnie.