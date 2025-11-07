Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zgłosił, że napadło go pięciu mężczyzn. Coś się jednak nie zgadzało

50-latek usłyszał zarzuty i będzie musiał opuścić Polskę
50-latek usłyszał zarzuty i będzie musiał opuścić Polskę
Źródło: Policja Wołomin
W komendzie policji w Wołominie 50-latek zgłosił, że napadło go i pobiło pięciu mężczyzn. W opowiedzianej przez niego historii coś się jednak nie zgadzało. Jak się później okazało, nawet dane rzekomej ofiary pobicia.

Do napadu miało dojść w rejonie kompleksu leśnego przy Szpitalu Powiatowym w Wołominie. To tam pięciu nieznanych mężczyzn miało pobić 50-latka i ukraść mu telefon komórkowy o wartości 900 złotych oraz portfel z gotówką w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Policjanci wydziału kryminalnego z Wołomina po zgłoszeniu zajęli się sprawą.

"Bardzo szybko zaczęli podejrzewać, że zdarzenie, które zgłosił 50-latek mogło nie mieć miejsca. Zeznania pokrzywdzonego były bardzo mało wiarygodne. Nie był on w stanie podać w zasadzie żadnych istotnych szczegółów. Kryminalni wykonali sprawdzenia operacyjne oraz przeprowadzili szereg czynności, które jednoznacznie wskazały, że żadnego rozboju nie było" - podaje wołomińska policja w komunikacie.

Podał nieprawdziwe dane

Po kilku dniach policjanci ustalili miejsce pobytu mężczyzny i go zatrzymali. Nie było to proste, bo jak się okazało, składając zawiadomienie podał nieprawdziwe dane osobowe. Podobnie zrobił w szpitalu, z którego uciekł.

Ostatecznie przyznał, że zgłoszenie rozboju było fikcyjne. Złożył wyjaśnienia, z których wynikało, że w rzeczywistości obrażeń doznał podczas pracy na budowie.

50-latek, który jest obcokrajowcem, usłyszał zarzuty fałszywego zawiadomienia o przestępstwie oraz składania fałszywych zeznań.

Art. 238. Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Kodeks karny

Po weryfikacji legalności pobytu w Polsce został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju, jako osoba stwarzająca zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa.

ZOBACZ TAKŻE: Uciekał przed policją. Uderzył w kilka aut, jazdę skończył na latarni.

Klatka kluczowa-6015
Kierowca uderzył w latarnię
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
Bankomat
Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii
Podrobiona legitymacja szkolna zatrzymana w warszawskim ZTM. Brakuje jednego z zabezpieczeń
Sprawdziliśmy, jakie szkoły pojawiają się na podróbkach legitymacji
Maria Pankowska
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Wołomin

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicjaWołomin
Czytaj także:
Korek na ulicy Pułkowej
Korki na Pułkowej frustrują mieszkańców. Burmistrz ma trzy propozycje
Dariusz Gałązka
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Jak Narodowe Centrum Kultury nie kupiło sobie siedziby. A pieniądze z dotacji poszły na TVP
Maria Pankowska
Protestujący mieszkańcu pojawili się w urzędzie
"Utracą około 40 miejsc postojowych". Mieszkańcy protestują, urzędnicy tłumaczą
Żoliborz
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał przed policją. Uderzył w kilka aut, jazdę skończył na latarni
Wola
Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Radosne świętowanie niepodległości na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu
Żoliborz
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Bronił koleżanek, zginął w bramie. Zeznawali koledzy głównego sprawcy
Rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Stalowej 34
Przed wojną produkowali tu mydło, teraz będą mieszkania
Praga Północ
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Jeden z największych szpitali przekłada hospitalizacje na przyszły rok
Ochota
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną. Decyzja prokuratury
Okolice
Anna Ptaszkowska
Zmarła krytyczka sztuki i współzałożycielka Galerii Foksal
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz
Biegi Niepodległości w Warszawie
W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób
Sprawcy rozboju w areszcie
Poznał dwóch mężczyzn na dworcu, pobili go i okradli
Ochota
Tydzień bez tramwajów na Jelonkach
Utrudnienia na Modlińskiej, Powstańców Śląskich, Słomińskiego
Policjanci uderzyli w dilerów z Brzeskiej i Ząbkowskiej
Z mieszkania na Żoliborzu narkotyki trafiały na praskie ulice
Praga Północ
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
"Kontrowersyjny plan", "opór społeczny". Komu przeszkadza ten tramwaj
Piotr Bakalarski
Przejście Marszałkowska-Złota
Mały krok dla Trzaskowskiego, duża zmiana dla Warszawy
Sala sądowa
Sąd umorzył sprawę oskarżonej o ułatwienie zabójstwa męża
Okolice
Zatrzymany 46-latek
"Mecenas" przyjechał po pieniądze. Seniorka straciła ogromną kwotę
Praga Północ
Nielegalany dom opieki w Łazach
"Zastałem mamę nieprzytomną. Wyglądała, jakby umierała"
Okolice
Poszukiwania na Narwi
Z Narwi wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Weszli do mieszkania obcej kobiety. Wyrzucili ją za drzwi i poszli spać
Okolice
Zderzenie na Łukowskiej
Motocyklista zderzył się z autem. Autobusy na objazdach
Praga Południe
Centrum Nauki Kopernik
Jedna z największych atrakcji turystycznych Warszawy kończy 15 lat
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
Nocny pożar supermarketu. Zostało niewiele
Okolice
Stacja metra Centrum
Koniec utrudnień w metrze
Protest na UW
Starcie Sikorskiego ze studentkami na UW
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Okradł jubilera, uciekł autostopem
Okolice
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Dla ptaków to śmiertelna pułapka. Pracownicy zoo apelują
Praga Północ

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki