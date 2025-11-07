Zgłosił, że napadło go pięciu mężczyzn. Coś się jednak nie zgadzało

50-latek usłyszał zarzuty i będzie musiał opuścić Polskę Źródło: Policja Wołomin

Do napadu miało dojść w rejonie kompleksu leśnego przy Szpitalu Powiatowym w Wołominie. To tam pięciu nieznanych mężczyzn miało pobić 50-latka i ukraść mu telefon komórkowy o wartości 900 złotych oraz portfel z gotówką w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Policjanci wydziału kryminalnego z Wołomina po zgłoszeniu zajęli się sprawą.

"Bardzo szybko zaczęli podejrzewać, że zdarzenie, które zgłosił 50-latek mogło nie mieć miejsca. Zeznania pokrzywdzonego były bardzo mało wiarygodne. Nie był on w stanie podać w zasadzie żadnych istotnych szczegółów. Kryminalni wykonali sprawdzenia operacyjne oraz przeprowadzili szereg czynności, które jednoznacznie wskazały, że żadnego rozboju nie było" - podaje wołomińska policja w komunikacie.

Podał nieprawdziwe dane

Po kilku dniach policjanci ustalili miejsce pobytu mężczyzny i go zatrzymali. Nie było to proste, bo jak się okazało, składając zawiadomienie podał nieprawdziwe dane osobowe. Podobnie zrobił w szpitalu, z którego uciekł.

Ostatecznie przyznał, że zgłoszenie rozboju było fikcyjne. Złożył wyjaśnienia, z których wynikało, że w rzeczywistości obrażeń doznał podczas pracy na budowie.

50-latek, który jest obcokrajowcem, usłyszał zarzuty fałszywego zawiadomienia o przestępstwie oraz składania fałszywych zeznań.

Art. 238. Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks karny

Po weryfikacji legalności pobytu w Polsce został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju, jako osoba stwarzająca zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa.

