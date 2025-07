Roztrzaskał motocykl na aucie, odpowie przed sądem

Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę rano na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wypadku w centrum Wołomina, na rogu ulic Legionów i Lipińskiej, koło klubu seniora. Motocyklista miał wjechać w przejeżdżające bmw.

Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Wołomin (Mazowieckie) Źródło: Mikołaj Wasiewicz/ Kontakt24

Informację potwierdziła młodszy aspirant Olga Pinkiewicz z wołomińskiej policji. - Do zdarzenia doszło we wtorek o 23.50. Była to kolizja motocyklisty z kierującym bmw. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, posiadali uprawnienia. Do sądu został skierowany wniosek przeciwko motocykliście, ponieważ nie ustąpił on pierwszeństwa przejazdu pojazdowi marki bmw - podała policjantka.

Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Wołomin (Mazowieckie) Źródło: Mikołaj Wasiewicz/ Kontakt24