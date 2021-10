Zatrzymali go, gdy rozbierał auto skradzione w nocy

Z informacji policjantów wynikało, że na posesji w gminie Wołomin może znajdować się skradziony pojazd. Jak poinformowała rzeczniczka komendy na Pradze Północ Paulina Onyszko, w ubiegły piątek funkcjonariusze pojechali na miejsce. Potwierdzili swoje przypuszczenia i wkroczyli do akcji. - 34-latek wpadł "na gorąco", podczas demontażu części z pojazdu - wskazała Onyszko.

Samochód skradziony na Woli

Zarzuty i policyjny dozór

Policjantka podała, że 34-latkowi przedstawiono już zarzuty. - Odpowie za paserstwo samochodu, za co grozi mu kara do pięciu lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór, zobowiązując do stawiennictwa w komendzie w Wołominie trzy razy w tygodniu - podsumowała.