Burza ominęła Warszawę, ale uderzyła w Wołomin. Samochód utknął w zalanym tunelu pod torami

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, woda zalała tunel pod torami kolejowymi w Wołominie, przy Geodetów. - Mowa o co najmniej jednym samochodzie, który tam utknął. Wody jest powyżej dwóch metrów - mówił po godzinie 19.

Wiesław Drosio z wołomińskiej straży pożarnej potwierdził, że strażacy mają we wtorek wieczorem sporo pracy. - Mamy obsługiwanych 40 interwencji, kolejne 40 czeka na realizacje. Dotyczą głównie połamanych drzew. Najwięcej strażacy jeżdżą do Kobyłki i Marek - ocenił strażak. - Jeśli chodzi o tunel, został wcześniej odgrodzony taśmą, by z uwagi na silne opady, uniemożliwić kierowcom przejazd. Auta i tak przejeżdżały. Strażacy wypompowywali wodę - dodał Drosio.