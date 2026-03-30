Tragedia w Wołominie. Babcia i dziadek nie żyją, wnuk w szpitalu

Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Mieszka I. - Według wstępnych ustaleń policji, 19-letni wnuk miał zabić babcię i dziadka. Po wszystkim dokonał samookaleczenia, trafił do szpitala - dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Jak ustalił nasz reporter, obie ofiary miały po 75 lat. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna, mieli rany w okolicach szyi. Ciała znaleziono w kałużach krwi.

Informację o tragedii potwierdziła Radiu Zet rzeczniczka wołomińskiej policji podkomisarz Monika Kaczyńska. Jak przekazała, patrol, który wysłano na miejsce, "potwierdził, że w mieszkaniu znajdują się ciała dwóch starszych osób". - Zastano tam również rannego młodego mężczyznę, którego przewieziono do szpitala - dodała policjantka.