Podwójne zabójstwo w Wołominie. Decyzja prokuratury w sprawie wnuczka ofiar

Policja o tragedii w Wołominie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Jest postanowienie o postawieniu 19-latkowi dwóch zarzutów zabójstwa, chodzi o artykuł 148 paragraf pierwszy Kodeksu karnego. W tym momencie z mężczyzną przeprowadzane będą kolejne czynności - poinformowała tvnwarszawa.pl prokurator Karolina Staros, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

19-latek cały czas przebywa w szpitalu. Tam wykonywane są czynności z podejrzanym.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, do tragicznego zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Mieszka I w Wołominie. 19-letni wnuk miał zabić babcię i dziadka. Po wszystkim dokonał samookaleczenia, trafił do szpitala. Obie ofiary miały po 75 lat. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna mieli rany w okolicach szyi. Ciała znaleziono w kałużach krwi.

