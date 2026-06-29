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Wołomin

Strażacy na składowisku niebezpiecznych odpadów. Z powodu upału

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Składowisko odpadów w Wołominie
Przedstawicielka urzędu gminy o składowisku odpadów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Przy ulicy Łukasiewicza w Wołominie znajduje się jedno z największych w Polsce składowisko odpadów niebezpiecznych. W czasie upałów teren monitorują strażacy. Obserwują, czy nie dochodzi do rozszczelnienia pojemników.

Strażacy prowadzą działania prewencyjne na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych przy ulicy Łukasiewicza w Wołominie.

- Na miejscu jest jeden zastęp straży pożarnej. Strażacy robią obchody składowiska, sprawdzając, czy na skutek wysokich temperatur, nie występują wycieki z leżących tam zbiorników - informuje bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Sprawdzają też, czy stałe substancje z powodu upałów nie upłynniają - dodaje.

Działania są prowadzone w poniedziałek, były prowadzone też w niedzielę. Dotychczas nie stwierdzono żadnych wycieków.

Strażacy uspokajają, że nie ma ryzyka samozapłonu niebezpiecznych substancji.

Jedno z największych w Polsce

Przy ulicy Łukasiewicza 11 w Wołominie znajduje się jedno z największych w Polsce składowisko odpadów niebezpiecznych. Substancje łatwopalne i takie, które w kontakcie z powietrzem mogą tworzyć związki wybuchowe, są składowane w plastikowych i metalowych opakowaniach. Wiele z nich jest w fatalnym stanie. Zgromadzono tam pojemniki mieszczące łącznie od 16 do nawet 20 tysięcy litrów.

W 2024 roku informowaliśmy, że władze gminy zabiegały o pomoc w usunięciu problemu. Szacowany koszt utylizacji chemikaliów to koszt nawet około 200 milionów złotych. Samorząd nie był w stanie wygospodarować takiej kwoty i apelował do władz centralnych o działanie w trybie "zarządzania kryzysowego".

Sprawa jest poważna, bo rzece Czarnej, która przez Kanał Żerański wpada do Jeziora Zegrzyńskiego, grozi ekologiczna katastrofa. Wraz z deszczówką mogą przedostawać się do niej niebezpieczne chemikalia składowane na działce w Wołominie. Poważne ryzyko skażenia środowiska pojawiło się latem 2024 roku, gdy po burzy i gwałtownych opadach doszło do rozszczelnienia kanału deszczowego, odprowadzającego wody opadowe z terenu niebezpiecznego składowiska.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
OdpadyStraż pożarnaUpałbezpieczeństwo
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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