Okolice Składał nastolatkom propozycje w sieci. Usłyszał poważne zarzuty Oprac. Katarzyna Kędra |

Jak chronić dziecko w sieci. Rozmowa z psycholożką Adrianną Sobol Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marina Demidiuk/Shutterstock

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25 września w miejscowości Karpin kryminalni Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali 54-letniego mieszkańca gminy Somianka. Mężczyzna był podejrzewany o popełnienie przestępstw związanych z nawiązywaniem w sieci kontaktu z osobami małoletnimi.

Wiedział, że rozmawia z nastolatkami

"Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od 16 lipca do 25 września 2026 roku, za pośrednictwem komunikatora internetowego, mężczyzna miał nawiązywać kontakty z osobami, które - według jego wiedzy - były dziewczynkami poniżej 15. roku życia. W toku prowadzonych rozmów miał składać propozycje dotyczące obcowania płciowego, poddania się innym czynnościom seksualnym, a także przesyłać treści o charakterze pornograficznym" - poinformowała oficer prasowa w Wołominie aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.

Mężczyzna został wcześniej zatrzymany przez pracowników fundacji zajmującej się demaskowaniem osób podejrzewanych o wykorzystywanie internetu do nawiązywania kontaktów z małoletnimi.

"W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że osoby współpracujące z fundacją, prowadząc działania w internecie, podawały się za trzy małoletnie dziewczynki. W trakcie nawiązanej korespondencji poinformowały 54-latka, że mają mniej niż 15 lat. Informacja ta nie zniechęciła jednak mężczyzny do kontynuowania kontaktu i składania swoim rozmówczyniom propozycji o charakterze seksualnym" - zaznaczyła policjantka.

W przeszłości wielokrotnie karany

Według ustaleń śledczych podczas prowadzonych rozmów mężczyzna miał również przesyłać treści pornograficzne oraz nakłaniać rozmówczynie do podjęcia innych czynności seksualnych.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono również, że 54-latek był w przeszłości wielokrotnie karany między innymi za podobne przestępstwo i odbywał karę pozbawienia wolności. "Ponadto wobec mężczyzny obowiązywał sądowy zakaz kontaktowania się z określonymi osobami poniżej 15. roku życia za pośrednictwem internetu oraz wszelkiego rodzaju komunikatorów" - podkreśliła aspirant sztabowy Nasiłowska.

Z poczynionych ustaleń wynikało także, że mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Policjanci zabezpieczyli jego telefon. Śledczy będą weryfikować zakres i skalę prowadzonej przez niego działalności w internecie.

Grozi mu do 10 lat więzienia

Mężczyźnie ogłoszono zarzuty związane z elektronicznym kontaktem z osobą małoletnią, składaniem jej propozycji obcowania płciowego i usiłowaniem wykorzystania seksualnego. Mężczyzna odpowie również za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 54-latka tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił ten wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Za popełnione czyny Kodeks karny przewiduje karę 10 lat więzienia. Postępowanie w sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.