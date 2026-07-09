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Wołomin

Prowadził pijany i bez uprawnień. W więzieniu ma spędzić cztery lata

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Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Sąd Rejonowy w Wołominie skazał Patryka Ż. za jazdę samochodem bez uprawnień i po pijanemu. Mężczyzna ma spędzić w celi cztery lata. Dodatkowo dostał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie skierowała akt oskarżenia przeciwko Patrykowi Ż. Jak przekazała, mężczyzna prowadził samochód, "znajdując się w stanie nietrzeźwości". Miał powyżej dwóch promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo obowiązywał go zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 8 lat.

Patryk Ż. nie stosował się do decyzji administracyjnej o cofnięciu mu uprawnień do kierowania pojazdami. Czynił to w ciągu pięciu lat po odbyciu kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo.

Cztery lata więzienia

Sąd Rejonowy w Wołominie, wyrokiem z dnia 29 czerwca uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynu z art. 178 § 4 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. ( jazda samochodem w stanie nietrzeźwości oraz pomimo cofniętych mu uprawnień) i wymierzył mu karę 4 lat pozbawienia wolności.

"Ponadto Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne w wysokości 10 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" - przekazała prokurator Marzena Kiełek - Łopińska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceProkuraturaAlkohol
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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