Paliły się ule, zginęły cztery pszczele rodziny

Informację o pożarze przekazali strażacy z Wołomina. Na zdjęciach, które udostępnili na Facebooku, widać, że ogień strawił co najmniej kilka uli z pszczołami w środku.

Informacje te potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl młodszy kapitan Jan Sobków z wołomińskiej straży pożarnej.

- Zdarzenie miało miejsce o godzinie 21.12. Ze zgłoszenia wynikało, że w Wołominie na ulicy Łąkowej pali się budynek gospodarczy. Po przyjeździe na miejsce strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar drewnianego budynku i bezpośrednio zagrożona była również znajdująca się w pobliżu pszczelarnia. W wyniki tego zdarzenia spłonęły cztery ule, w środku były cztery rodziny pszczele - przekazał nam strażak.

Na miejscu pracowały dwa zastępy z JRG Wołomin i dwa z OSP Wołomin. Młodszy kapitan Sobków podkreślił, że nie było osób poszkodowanych.

Pożar pszczelarni w Wołominie Pożar pszczelarni w Wołominie Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Pożar pszczelarni w Wołominie Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Pożar pszczelarni w Wołominie Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie