Okolice Odprawa sztabu na miejscu pożaru. "Nie rozprzestrzenia się" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Nadbrygadier Wojciech Kruczek, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, przekazał około 9.30 najświeższe wiadomości, dotyczące pożaru w powiatach wołomińskim i mińskim.

- Noc była wykorzystana do bardzo ciężkiej pracy. Udało się pożar ograniczyć do tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Jest to mniej więcej obszar 300 hektarów - przekazał nadbrygadier Kruczek.

Strażacy cały czas zalewają zarzewia pożaru. Na miejscu pracuje 227 zastępów straży pożarnej, czyli 826 ratowników. - Realizują zadania na pięciu odcinkach bojowych, dogaszając zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym - wyjaśnił komendant.

Akcję wspomagają policyjny Black Hawk, trzy śmigłowce Lasów Państwowych i cztery samoloty Dromader.

Jak dodał, nie ma potrzeby ewakuacji kolejnych mieszkańców. Niepokój strażaków budzi natomiast pogoda, szczególnie zapowiadany wiatr, który może wpłynąć na rozprzestrzenianie się ognia.

- Sytuacja jest stabilna, ale wiatr i prognozy są dość niepokojące, bo mówimy o porywach wiatru 40 kilometrów na godzinę. Musimy się przyglądać, będziemy reagować na bieżąco - zapowiedział brygadier Kruczek. Silniejszy wiatr spodziewany jest około godziny 14.

Wielki pożar pod Warszawą

W akcji gaśniczej uczestniczą głównie strażacy z województwa mazowieckiego, ale także kompanie gaśnicze spoza Mazowsza, cztery moduły do gaszenia pożarów lasu z ziemi (GFFF) oraz kompanie centralnego odwodu gaśniczego z Akademii Pożarniczej i jednej ze szkół pożarniczych. Jest też setka żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zamknięta pozostaje droga krajowa nr 50 w obszarze akcji.

Pożar lasu w powiecie wołomińskim zgłoszono w czwartek przed godz. 14. To tzw. pożar wierzchołkowy - ogień przenosił się w koronach drzew.