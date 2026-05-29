Odprawa sztabu na miejscu pożaru. "Nie rozprzestrzenia się"

Pożar lasu pod Warszawą
Udało się opanować pożar pod Wołominem
Strażacy walczą z pożarem lasu pod Warszawą. Działania prowadzą na obszarze około 300 hektarów. Dobra informacja płynąca od służb po odprawie sztabu jest taka, że pożar nie rozprzestrzenia się. Niepokój wywołują jednak porywy wiatru, które mogą się nasilić.

Nadbrygadier Wojciech Kruczek, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, przekazał około 9.30 najświeższe wiadomości, dotyczące pożaru w powiatach wołomińskim i mińskim.

- Noc była wykorzystana do bardzo ciężkiej pracy. Udało się pożar ograniczyć do tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Jest to mniej więcej obszar 300 hektarów - przekazał nadbrygadier Kruczek.

Strażacy cały czas zalewają zarzewia pożaru. Na miejscu pracuje 227 zastępów straży pożarnej, czyli 826 ratowników. - Realizują zadania na pięciu odcinkach bojowych, dogaszając zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym - wyjaśnił komendant.

Akcję wspomagają policyjny Black Hawk, trzy śmigłowce Lasów Państwowych i cztery samoloty Dromader.

Jak dodał, nie ma potrzeby ewakuacji kolejnych mieszkańców. Niepokój strażaków budzi natomiast pogoda, szczególnie zapowiadany wiatr, który może wpłynąć na rozprzestrzenianie się ognia.

- Sytuacja jest stabilna, ale wiatr i prognozy są dość niepokojące, bo mówimy o porywach wiatru 40 kilometrów na godzinę. Musimy się przyglądać, będziemy reagować na bieżąco - zapowiedział brygadier Kruczek. Silniejszy wiatr spodziewany jest około godziny 14.

Specjalne grupy na miejscu. Wiceszef MSWiA o szczegółach akcji
Specjalne grupy na miejscu. Wiceszef MSWiA o szczegółach akcji

Wielki pożar pod Warszawą

W akcji gaśniczej uczestniczą głównie strażacy z województwa mazowieckiego, ale także kompanie gaśnicze spoza Mazowsza, cztery moduły do gaszenia pożarów lasu z ziemi (GFFF) oraz kompanie centralnego odwodu gaśniczego z Akademii Pożarniczej i jednej ze szkół pożarniczych. Jest też setka żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zamknięta pozostaje droga krajowa nr 50 w obszarze akcji.

Pożar lasu w powiecie wołomińskim zgłoszono w czwartek przed godz. 14. To tzw. pożar wierzchołkowy - ogień przenosił się w koronach drzew.

MAZOWSZE
Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
Magdalena Gruszczyńska
