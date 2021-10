Policyjna obława za 23-latkiem. Uciekł policjantom sprzed komendy

Według informacji przekazanych przez rzecznika wołomińskiej policji, do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Policjanci z podwarszawskich Marek zatrzymali na polecenie prokuratury 23-letniego mieszkańca tej miejscowości. - Mężczyzna po zatrzymaniu miał zostać przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, a następnie do prokuratury - powiedział asp. szt. Tomasz Sitek.