Skradzioną koparkę znaleźli w zaroślach, zaczaili się na złodzieja. "Nie reagował na polecenia, kopał policjantów"

Funkcjonariusze postanowili obserwować miejsce odnalezienia pojazdu. Po kilku godzinach na skraj lasu podjechał samochód. - Wyszedł z niego pasażer, który skierował się w kierunku koparki, sam pojazd szybko odjechał. Po dojściu do maszyny mężczyzna otworzył drzwi i wszedł do środka. W tym samym momencie policjanci przystąpili do działań - relacjonował oficer.