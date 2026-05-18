"Był wyraźnie zdenerwowany". Miał woreczek z białą substancją
Do zatrzymania doszło na ulicy Leśnej w miejscowości Wola Rasztowska, w powiecie wołomińskim. Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zauważyli kierującego hondą, który prowadził auto "niepewnym torem" ulicą Warszawską w kierunku trasy S8.
Zdaniem policji, wszystko wskazywało na to, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli.
Miał przy sobie narkotyki
"Kiedy kierowca został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - urządzenie pokazało wynik negatywny. Jednak zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia policjantów, ponieważ 23-latek był wyraźnie zdenerwowany. W trakcie kontroli policjanci znaleźli przy nim woreczek z białą substancją" - podała podkomisarz Monika Kaczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
Na miejsce zostali funkcjonariusze wołomińskiego Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przeprowadzili badanie narkotesterem.
Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie pobrano mu krew do dalszych badań, a zabezpieczona przy nim substancja zostanie poddana analizie.
23-latkowi grozi do trzech lat więzienia.