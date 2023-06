Pijany policjant rozbił kabriolet na słupie, zginęli jego koledzy. Prokuratura chce najwyższej możliwej kary

Zaledwie po dwóch rozprawach w Sądzie Rejonowym w Wołominie zakończył się proces byłego policjanta, który jest oskarżony o spowodowanie wypadku w Wołominie. Mężczyzna - w lipcu 2022 roku - wiózł kabrioletem trzech kolegów, w tym dwóch na bagażniku. Gdy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup, obaj zginęli. Prokurator domaga się dla oskarżonego najwyższej możliwej kary - 14 lat więzienia.

Już na pierwszej rozprawie doprowadzony z aresztu oskarżony Adrian B., były policjant, przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. W odczytanych na sali rozpraw wyjaśnieniach z postępowania przygotowawczego stwierdził, że nie pamięta zdarzenia. Ze znajomymi, z którymi wsiadł do mercedesa, pił alkohol. Dodał też, że nie jest w stanie określić, z jaką prędkością jechał.

Świadek: mógł ich nie widzieć, bo siedzieli za jego plecami

Z odczytanych wyjaśnień wynikało, że oskarżony był przekonany, że jechał samochodem tylko z pasażerem obok. Na drugiej rozprawie sąd usiłował ustalić, czy to w ogóle możliwe. Dariusz S., który jechał na siedzeniu pasażera, a który w odrębnym postępowaniu jest sądzony za nieudzielenie pomocy poszkodowanym, przyznał, że sam był świadom, iż z tyłu siedzą jeszcze dwie osoby. - Ale Adrian mógł ich nie widzieć, bo siedzieli za jego plecami, a kabriolet chyba nie ma lusterka wstecznego - mówił S. Dodał, że było ciemno, gdyż do wypadku doszło po północy, a w aucie z racji jego konstrukcji, panował ogromny hałas. Dopytywany przez sędziego przyznał jednak, że Adrian B. po wypadku dociekał, czy jeden z nieżyjących już kolegów, wrócił sam do domu, co może sugerować, że oskarżony miał świadomość, iż ten jechał samochodem.

Oskarżenie natomiast drążyło temat powodu, dla którego czterech spożywających alkohol mężczyzn postanowiło udać się na nocną przejażdżkę. - Czy rzeczywiście, jak twierdzą świadkowie, chodziło o zaginięcie złotego łańcuszka w domu jednego z poszkodowanych? - dociekał prokurator. Sędzia uciął jednak ten wątek stwierdzeniem, że "czy chodziło o łańcuszek, czy fartuszek nie ma w tym przypadku znaczenia".

O wiele istotniejsza i mogąca zaważyć na wyroku wydaje się być kwestia, czy miał świadomość, że obok auta leżą dwaj poszkodowani. Zdaniem oskarżenia zarówno Adrian B., jak i Dariusz S. opuścili pojazd i oddalili się z miejsca zdarzenia wyjątkowo szybko. Dariusz S. nieudzielenie pomocy tłumaczył szokiem, a także lękiem o własne życie, gdyż z zerwanej trakcji wydobywały się snopy iskier, a z auta dym.

Prokuratura chce 14 lat więzienia

Sąd próbował też ustalić, czy oskarżony wiedział, że jedzie za nim radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi. Według ocalałego pasażera i policjanta, który miał podjąć interwencję, mógł nie być tego świadom. Oskarżenie poddało jednak w wątpliwość zeznania funkcjonariusza, który nie ukrywał, że jest dobrym znajomym oskarżonego. W tle sprawy przewijał się też wątek odszkodowawczy. Już na poprzedniej rozprawie jeden z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych wniósł o to, by nie przesłuchiwać świadków ze względu na próbę skierowania sprawy do mediacji. Do wniosku przyłączył się adwokat Adriana B., oskarżony były policjant, drugi z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz pokrzywdzone, czyli żony zmarłych mężczyzn. Sąd zdecydował się wówczas prowadzić postępowanie dowodowe. Jak usłyszeliśmy w poniedziałek z ust jednego ze świadków, szwagierki oskarżonego, rodziny nie doszły do porozumienia, gdyż propozycja owdowiałych kobiet opiewała na pół miliona złotych dla każdej z nich. Jeden z oskarżycieli posiłkowych powiedział, że kwestie odszkodowawcze chcą teraz rozstrzygnąć w postępowaniu cywilnym. Prokurator w mowie końcowej zażądał dla oskarżonego 14 lat pozbawienia wolności. Teoretycznie maksymalna kara za spowodowanie takiego wypadku to 12 lat, ale oskarżenie postanowiło na tezę, że Adrian B., dopuścił się dwóch przestępstw, najpierw samej jazdy, a dopiero potem spowodowania wypadku. Oskarżony raz jeszcze przeprosił, poprosił też o niski wymiar kar deklarując, że chce podjąć pracę i wypłacać rentę osieroconym córkom poszkodowanych.

Był pijany, uciekł z miejsca wypadku, pasażerów przewoził "nadwymiarowo"

Do wypadku doszło w nocy 21 lipca 2022 roku w Kobyłce na ulicy Ręczajskiej. Kierowca kabrioletu, Mercedesa SL500, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w krawężnik, a następnie w słup. Autem podróżowały cztery osoby. W wyniku zdarzenia dwie osoby zginęły, a dwie uciekły. - Tuż przed godziną pierwszą zatrzymano obu mężczyzn. Niestety jednym z nich okazał się warszawski funkcjonariusz, będący poza służbą - informowała wówczas policja. Prokuratura Rejonowa w Wołominie na początku grudnia ubiegłego roku skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. "Dotyczy on dwóch podejrzanych. Jednym z nich jest Adrian B., który jak ustalono w śledztwie, kierował samochodem. Przekroczył prędkość prawie dwukrotnie, bo jechał 93 kilometry na godzinę" - informowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Przekazywała też, że mężczyzna przewoził dwóch pasażerów "nadwymiarowo". "To był kabriolet z miejscami tylko dla kierowcy i pasażera, w związku z tym mogły nim podróżować jedynie dwie osoby. Tych dwóch mężczyzn, którzy podróżowali na bagażniku, na łuku drogi wypadło z pojazdu i uderzyło w betonowy słup. Niestety zginęli" - wyjaśniała prokuratura. Śledczy zaznaczyli też, że we krwi kierującego kabrioletem policjanta stwierdzono 1,27 promila alkoholu. Dodatkowo on i pasażer, który przeżył wypadek, zbiegli z miejsca zdarzenia. Prokuratura informowała również, że Adrian B. usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy

