Podawali się za policjanta i prokuratora. 88-latek stracił pieniądze

Oszustwo "na policjanta". Sprawca został aresztowany
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Policjanci z Wołomina zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą "na policjanta". Sprawcy, podszywając się pod funkcjonariusza policji i prokuratora, skontaktowali się telefonicznie z 88-latkiem i nakłonili go do przekazania pieniędzy.

Do oszustwa doszło w połowie marca.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawcy skontaktowali się telefonicznie z 88-letnim mieszkańcem powiatu i pod pretekstem rzekomego śledztwa dotyczącego nieuczciwych pracowników banku, nakłonili go do przekazania pieniędzy. Senior przez działanie przestępcze stracił łącznie 26 tysięcy złotych" - podała podkom. Monika Kaczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Policjanci ustalili tożsamość osoby, która odebrała gotówkę. Podejrzany został zatrzymany.

Dobrze znany policji

Podczas przesłuchania 22-letni mieszkaniec Wołomina przyznał się do udziału w przestępstwie. Mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie notowany m.in. za posiadanie narkotyków, uszkodzenie mienia, rozboje.

Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące 22-latek spędzi w areszcie. Sprawą zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

