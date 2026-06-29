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Okolice

"Lewe" faktury, pranie brudnych pieniędzy. Służby rozbiły gang

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Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Źródło wideo: KPP Wołomin
Źródło zdj. gł.: KPP Wołomin
We wspólnej akcji celnicy oraz policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się między innymi praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano dziewięć osób, pięć z nich trafiło do aresztów.

"Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, zajmowali się między innymi wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej" - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Dziewięć osób zatrzymanych

Od 10 do 16 czerwca funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób, pochodzących z województw mazowieckiego i łódzkiego. Działania prowadzone były w kilku miejscach. Jeden z mężczyzn podejrzanych o udział w grupie przestępczej został zatrzymany na Lotnisku Chopina w Warszawie, bezpośrednio po wylądowaniu samolotu, którym wracał do kraju.

"Podczas przeszukań (...) zabezpieczono obszerną dokumentację spółek, a także urządzenia elektroniczne, które mogą stanowić istotny materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę - ponad pół miliona złotych w różnych walutach" - poinformowała asp. sztab. Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.

Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Źródło zdjęcia: KPP Wołomin
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Źródło zdjęcia: KPP Wołomin
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Źródło zdjęcia: KPP Wołomin
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
Źródło zdjęcia: KPP Wołomin

Zarzuty i areszt

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wystawiania nierzetelnych faktur VAT, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Jednemu z zatrzymanych przedstawiono zarzut posługiwania się nierzetelnymi i podrobionymi fakturami.

Pięć osób zostało aresztowanych, a pozostałe cztery zostały objęte dozorami policji, połączonymi z zakazami kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Ogromne straty

Pasieczyńska przekazała, że według dotychczasowych ustaleń, na działalności podejrzanych Skarb Państwa mógł stracić ponad pięć milionów złotych.

W akcji brali udział funkcjonariusze z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

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Źródło: PAP
Tagi:
PolicjaGrupa przestępczaWołomin
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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