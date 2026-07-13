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Okolice

Kradzionym autem uderzył w słup. Był nietrzeźwy, poszukiwany i złamał sądowy zakaz

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Policja zatrzymała 57-latka
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Wołominie
Policjanci z Wołomina (Mazowieckie) zatrzymali 57-latka podejrzanego o kradzież samochodu. Mężczyzna uderzył Peugeotem w słup i porzucił auto. Okazało się, że był nietrzeźwy, złamał sądowy zakaz kierowania i był też poszukiwany do odbycia kary.

W ubiegły czwartek do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Peugeot na terenie Ząbek. Policjanci przekazali komunikat o skradzionym pojeździe wszystkim patrolom.

- W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że sprawca przemieścił się skradzionym pojazdem w rejon Kobyłki, gdzie utracił panowanie nad samochodem i najechał na słup telekomunikacyjny. Następnie porzucił uszkodzony pojazd i podjął próbę ucieczki pieszo. Chwilę później został zatrzymany przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - przekazała oficer prasowa tamtejszej komendy aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.

Poszukiwany i nietrzeźwy

Zatrzymanym okazał się 57-letni mieszkaniec Mrągowa. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach informatycznych funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz jest poszukiwany przez organy ścigania w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Policja zatrzymała 57-latka
Policja zatrzymała 57-latka
Policja zatrzymała 57-latka
Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie
Policja zatrzymała 57-latka
Policja zatrzymała 57-latka
Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie
Policja zatrzymała 57-latka
Policja zatrzymała 57-latka
Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie

- Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały odpowiednio 0,98 mg/l alkoholu oraz 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (około 1,9 promila alkoholu - red.). 57-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - podała policjantka.

Następnego dnia, po wytrzeźwieniu, mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży pojazdu, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia pojazdu pomimo obowiązującego sądowego zakazu. - Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze. Następnie został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę pozbawienia wolności - wskazała aspirant sztabowy Nasiłowska.

Za popełnione przestępstwa 57-latkowi grozi surowa kara pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek uiszczenia nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePrzestępczość w WarszawieWołomin
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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