Okolice Kradzionym autem uderzył w słup. Był nietrzeźwy, poszukiwany i złamał sądowy zakaz Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Wołominie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegły czwartek do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Peugeot na terenie Ząbek. Policjanci przekazali komunikat o skradzionym pojeździe wszystkim patrolom.

- W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że sprawca przemieścił się skradzionym pojazdem w rejon Kobyłki, gdzie utracił panowanie nad samochodem i najechał na słup telekomunikacyjny. Następnie porzucił uszkodzony pojazd i podjął próbę ucieczki pieszo. Chwilę później został zatrzymany przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - przekazała oficer prasowa tamtejszej komendy aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.

Poszukiwany i nietrzeźwy

Zatrzymanym okazał się 57-letni mieszkaniec Mrągowa. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach informatycznych funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz jest poszukiwany przez organy ścigania w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Policja zatrzymała 57-latka Policja zatrzymała 57-latka Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie Policja zatrzymała 57-latka Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie Policja zatrzymała 57-latka Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie

- Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały odpowiednio 0,98 mg/l alkoholu oraz 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (około 1,9 promila alkoholu - red.). 57-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - podała policjantka.

Następnego dnia, po wytrzeźwieniu, mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży pojazdu, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia pojazdu pomimo obowiązującego sądowego zakazu. - Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze. Następnie został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę pozbawienia wolności - wskazała aspirant sztabowy Nasiłowska.

Za popełnione przestępstwa 57-latkowi grozi surowa kara pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek uiszczenia nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.