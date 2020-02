Lexus warty 180 tysięcy złotych znaleziony w garażu. "Był już częściowo rozmontowany"

W garażu na terenie jednej z posesji pod Warszawą policjanci znaleźli lexusa GS300. Ktoś ukradł go kilka godzin wcześniej na warszawskiej Pradze - podaje wołomińska policja.

Lexus skradziony na warszawskiej Pradze

"Sprawdzenie danych identyfikacyjnych pojazdu w policyjnej bazie wskazywało, że nie figuruje on w bazie pojazdów utraconych, jednak kontakt z właścicielem potwierdził, że został on skradziony na terenie warszawskiej Pragi" - podaje komenda policji w Wołominie. I jak dodaje, 26-latek był zaskoczony przyjazdem policji. Został zatrzymany i trafił do aresztu.