Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ukradł samochód w Czechach, został zatrzymany w Radomiu

|
Ukradł samochód w Czechach, został zatrzymany w Radomiu
Ukradł samochód w Czechach, został zatrzymany w Radomiu
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do samochodu. Zdarzenie miało miejsce w Czechach. Auto zostało znalezione w "dziupli" pod Wołominem.

Kryminalni z podwarszawskiego Wołomina badali sprawę kradzieży z włamaniem do samochodu marki Toyota, który został znaleziony w samochodowej "dziupli" w miejscowości Ostrówek. Z ustaleń policjantów wynikało, że za kradzieżą może stać 20-latek z Radomia.

Wszedł do auta po wybiciu tylnej szyby

Mężczyznę udało się zatrzymać.

"W trakcie rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał, że to on dokonał kradzieży samochodu na terenie Czech. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło w godzinach nocnych. Sprawca miał dostać się do wnętrza pojazdu poprzez wybicie szyby w tylnych drzwiach" - opisała Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

Skradzioną Toyotą mężczyzna przyjechał do Polski. "Po przekroczeniu granicy zmienił tablice rejestracyjne na fałszywe, a następnie dotarł w okolice Wołomina, gdzie przekazał samochód innemu mężczyźnie" - przekazała wołomińska policja.

Usłyszał zarzut, otrzymał dozór policji

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego doszło na szkodę obywatela Republiki Czeskiej. Wobec 20-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji - codziennie musi stawiać się w komendzie w Radomiu.

Grozi mu do 10 lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawiekradzież
Czytaj także:
Tragiczny wypadek w Kodłutowie. Nie żyje 24-latek
Kierowca potrącił łosia, auto wylądowało w polu. Zginął pasażer
Okolice
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium. Już 26 osób z zarzutami
Okolice
Tir wjechał do rowu
Kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Miał dwa promile
Okolice
Zderzenie na trasie S2. Utrudnienia
Zderzenie trzech aut na trasie S2. Korek miał kilka kilometrów
Okolice
Policja zatrzymała 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Maczeta, noże i kastet w mieszkaniu 16-latka. Policja: planował zabójstwa wielu osób
Wola
Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu
Niebezpieczna jazda i nagranie w sieci. Kara nadeszła po pięciu miesiącach
Okolice
Usiłował obrabować kierowniczkę pociągu na stacji w Otwocku
Groził kierowniczce pociągu butelką, żądał pieniędzy
Okolice
21-latek stracił prawo jazdy
871 kontroli, 756 mandatów, w tym 662 za prędkość
Okolice
Bójka na targowisku w Ząbkach (zdjęcie ilustracyjne)
Dron spadł na posesję pod Warszawą
Okolice
Kino Tęcza wraca po modernizacji
Kino Tęcza wraca po remoncie. Jest data ponownego otwarcia
Żoliborz
Policjanci przejęli dziewięć kilogramów narkotyków
Miał narkotyki, które "mogłyby posłużyć do odurzenia prawie 100 tysięcy osób"
Okolice
Przetarg na nowe tramwaje
Warszawa zamierza kupić 62 tramwaje. Chcą je dostarczyć trzy firmy
Śródmieście
Zdjęcie z tramwajowego tunelu w Warszawie
"Zobaczymy, jak się jedzie pierwszym tramwajowym tunelem w stolicy"
Ochota
Sprawa trafiła już do prokuratury
"Drogie auto nie daje immunitetu na bandytyzm"
Mokotów
Wybuch w studzience w Piasecznie
Wybuch w studzience, są poszkodowani
Okolice
Zgubione pieniądze wróciły do właściciela (zdj. ilustracyjne)
Oddał znalezioną gotówkę. Ustalili, kto ją zgubił
Okolice
Kontrole straży granicznej w firmach zatrudniających obcokrajowców (zdj. ilustracyjne)
Cudzoziemcy pracowali nielegalnie, jest wniosek o ukaranie prezesa firmy
Okolice
Strażnicy przyłapali mężczyznę podmieniającego tablice rejestracyjne
Mówił o "driftowaniu na konto wujka". Prawda była inna
Praga Południe
Policjanci uratowali psa zamkniętego w mieszkaniu. Zwierzę było samo przez kilka dni
Od kilku dni słyszeli szczekanie. Sąsiedzi wezwali policję
Okolice
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny, 110 osób z zarzutami
Okolice
kukurydza shutterstock_314163662.jpg
Ze złości umieścił na kukurydzy "złote kolby"
Okolice
Wypadek w miejscowości Chyliny
Uderzył w ciężarówkę, zginęły trzy osoby. Kierowca stanie przed sądem
Okolice
Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Na tę kolej czekają od ponad dekady. Jest wykonawca torów do lotniska
Okolice
Furia kierowcy na skrzyżowaniu
Nagrania pokazały brutalny atak. Policja tłumaczy, kiedy zaczęła szukać kierowcy
Mokotów
Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki
Przez pół wieku górował nad Warszawą, zostanie rozebrany
Mokotów
Ulubiona księgarnia w Warszawie wybrana
Te księgarnie warszawiacy lubią najbardziej. Wyniki konkursu
Wilanów
Prace będą prowadzone przed tunelem Wisłostrady
Zapobiegają gołoledzi, zamontują je przed tunelem
Śródmieście
Mężczyzna groził nożem dwóm osobom
Po kłótni wrócił z nożem, groził dwóm osobom
Okolice
Sąd Okręgowy w Radomiu
Zabójstwo na zlecenie syna i ucieczka do Francji
Radom
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
"Nie bij mnie". Groził 13-latkowi pałką teleskopową
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki