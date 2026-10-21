Okolice Ukradł samochód w Czechach, został zatrzymany w Radomiu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ukradł samochód w Czechach, został zatrzymany w Radomiu Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

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Kryminalni z podwarszawskiego Wołomina badali sprawę kradzieży z włamaniem do samochodu marki Toyota, który został znaleziony w samochodowej "dziupli" w miejscowości Ostrówek. Z ustaleń policjantów wynikało, że za kradzieżą może stać 20-latek z Radomia.

Wszedł do auta po wybiciu tylnej szyby

Mężczyznę udało się zatrzymać.

"W trakcie rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał, że to on dokonał kradzieży samochodu na terenie Czech. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło w godzinach nocnych. Sprawca miał dostać się do wnętrza pojazdu poprzez wybicie szyby w tylnych drzwiach" - opisała Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

Skradzioną Toyotą mężczyzna przyjechał do Polski. "Po przekroczeniu granicy zmienił tablice rejestracyjne na fałszywe, a następnie dotarł w okolice Wołomina, gdzie przekazał samochód innemu mężczyźnie" - przekazała wołomińska policja.

Usłyszał zarzut, otrzymał dozór policji

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego doszło na szkodę obywatela Republiki Czeskiej. Wobec 20-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji - codziennie musi stawiać się w komendzie w Radomiu.

Grozi mu do 10 lat więzienia.